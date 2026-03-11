Paștele Ortodox va fi sărbătorit în acest an pe data de 12 aprilie, ceea ce înseamnă că ne mai desparte doar o lună până la Învierea Domnului, o lună în care creștinii ortodocși au timp să se pregătească spiritual. Pentru românii care aleg să țină post în anul 2026, coșul de cumpărături poate fi mai scump decât în alți ani. Prețurile legumelor și fructelor de sezon variază considerabil, în funcție de tip și proveniență.

În categoria legumelor de bază, cartofii se vând între 3,9 și 4,5 lei/kg, morcovii între 3 și 4 lei/kg, iar ceapa între 4 și 4,5 lei/kg. Roșiile costă 9,9 lei/kg, castraveții între 7 și 8 lei/kg, iar vinetele între 8 și 10 lei/kg. Pentru iubitorii de verdețuri, urzicile au prețuri între 10 și 35–40 lei/kg, iar loboda între 10 și 15 lei/legătură.

Fasolea rămâne un aliment de bază în post: fasolea albă uscată se găsește între 6,5 și 8,3 lei/kg, în timp ce fasolea roșie uscată costă între 7 și 10 lei/kg, iar porumbul la conservă între 7 și 10 lei/kg echivalent boabe. Mălaiul are prețuri cuprinse între 5 și 7 lei/kg. La capitolul orez, variantele albe costă între 4,79 și 6,79 lei/kg, brunul între 15 și 25 lei/kg, iar orezul negru ajunge la 35 lei/kg.

Prunele proaspete se vând între 22 și 25 lei/kg, prunele uscate între 10,9 și 37,7 lei/kg, caisele la 19,99 lei/kg, iar piersicile la 8,5 lei/kg. Merele se găsesc între 5 și 9 lei/kg, perele între 9 și 10 lei/kg, bananele între 5,5 și 7,99 lei/kg, iar gutuile la 9,99 lei/kg. Căpșunile costă 29,99 lei/kg, afinele 35 lei/kg, cireșele 29,99 lei/kg, iar strugurii albi, verzi, negri și roze între 10 și 12 lei/kg. Nucile în coajă se vând între 8 și 10 lei/kg, iar ananasul proaspăt se vinde la 10,99 lei/kg,

Postul modern include și alternative vegane gata preparate, care pot să adauge câțiva lei în plus la bugetul săptămânal.

La Mega Image, humusul și pateurile vegetale se vând între 10 și 15 lei.

La Carrefour, șnițelul vegan costă între 14 și 18 lei, în timp ce la Kaufland, preparatele vegane precum burgerii sau croissantele pot varia între 2,59 și 10,99 lei. La Lidl, șnițelul vegan de 150 g se găsește între 4,39 și 12,49 lei.

În timpul Postului Mare există doar două zile cu dezlegare la pește: 25 martie, când prăznuim Buna Vestire sau Blagoveștenia, și Duminica Floriilor, pe 5 aprilie.

Pentru cei care aleg să includă peștele în meniul lor, prețurile orientative sunt: macrou și șalău la 5,99 lei/kg, somon între 6,99 și 14,99 lei/kg, iar ton între 16,99 și 29,99 lei/kg.

Conserva de macrou se găsește la 5,99 lei, iar conserva de ton între 11,99 și 15,75 lei.

Icrele au prețuri variate: crap 1,49 – 25,90 lei, lump 29,99 lei, somon 34,99 – 37,99 lei și știucă 13,99 lei.