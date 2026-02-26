Primăvara începe oficial în România odată cu luna martie, iar târgurile, florăriile și magazinele online sunt deja pline de mărțișoare și flori pregătite pentru 1 Martie. Alegerea cadoului potrivit poate fi însă o provocare, deoarece prețurile variază destul de mult, iar fiecare vârstă sau relație merită o atenție specială.

Mărțișoarele simple, colorate și tradiționale pot fi cumpărate cu doar câțiva lei, între 2 și 5 lei, și sunt perfecte pentru colegi, prietene sau cunoscute. Dacă vrem ceva mai special, broșele și mărțișoarele tematice, cu modele florale sau simbolice, costă între 8 și 35 de lei.

Pentru cadouri cu adevărat unice, confecționate manual sau personalizate, prețurile pot urca până la 50-70 de lei sau mai mult, în funcție de materiale și design. La târgurile locale, mărțișoarele lucrate de artiști aduc o notă de originalitate, iar prețul reflectă efortul depus pentru fiecare obiect.

Florile rămân însă vedetele sezonului. Un buchet simplu de lalele, frezii sau câțiva trandafiri poate costa între 70 și 90 de lei, în timp ce buchetele mai bogate sau aranjamentele elegante se încadrează de obicei între 110 și câteva sute de lei.

Pentru florile de lux, cu mai multe zeci de trandafiri sau aranjamente sofisticate, prețurile pot depăși 400 de lei și chiar ajunge la 1.000 de lei în florăriile specializate. Pentru cei care vor să ofere un cadou frumos fără să facă excese, un buchet simplu, dar colorat, este întotdeauna o alegere inspirată.

Atunci când ne gândim la alegerea mărțișorului sau a florilor, vârsta și relația cu persoana care primește cadoul contează foarte mult. Copiii și adolescenții se vor bucura de mărțișoare vesele și colorate sau de ghivece cu flori care să reziste în timp, iar tinerele prietene vor aprecia broșele elegante, mărțișoarele handmade sau buchetele mici și vesele de primăvară.

Pentru mamă, soție sau bunică, mărțișoarele personalizate, bijuteriile tematice și buchetele mai sofisticate, bogate, transmit atenția și afecțiunea pe care vrem să le arătăm în această perioadă. Indiferent că alegem un simbol simplu sau un gest mai elaborat, gestul contează și aduce zâmbete în pragul primăverii.