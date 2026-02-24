Tradițiile de Dragobete variază de la o zonă la alta, păstrându-se însă elemente comune legate de joc, veselie și legătura cu natura. În Muntenia, tinerii mergeau dimineața la pădure pentru a culege primele flori ale primăverii.

Participau la jocuri și petreceri câmpenești, iar „zburătoritul” marca momentul în care băiatul care o prindea pe fata iubită o săruta în public, simbolizând o logodnă temporară pentru un an.

În Oltenia, sărbătoarea era numită „Cap de Primăvară” și era asociată cu începutul noului ciclu agrar. În Transilvania, accentul cădea pe protejarea gospodăriei și a animalelor, iar oamenii evitau munci grele pentru a asigura prosperitate și armonie în familie.

În Moldova, fetele strângeau „apa zânelor”, adică apă de ploaie sau zăpadă topită, pe care o foloseau în ritualuri de înfrumusețare și pentru a-și visa ursitul.

Dragobetele simbolizează iubirea pură și curată, dar și energiile primăverii care aduc reînnoire și speranță. Conform tradiției populare, păsările își aleg perechea în această zi și încep să își construiască cuiburile, motiv pentru care Dragobetele este numit și „Logodnicul Păsărilor”. Cei care respectă obiceiurile zilei se spune că vor avea parte de dragoste tot anul, în timp ce ignorarea sărbătorii poate aduce singurătate.

Astăzi, Dragobetele nu mai este sărbătorit doar în mediul rural. În marile orașe sunt organizate evenimente culturale, târguri tematice și campanii dedicate iubirii autentice românești, readucând în atenție tradițiile și obiceiurile străvechi.

Conform mitologiei populare, Dragobetele era fiul Babei Dochia, un personaj central în folclorul românesc. Viu, chipeș și plin de voie bună, el era considerat protectorul iubirii și al îndrăgostiților. Dragobetele le insufla oamenilor curajul de a-și exprima sentimentele și puterea de a iubi sincer.

Unele variante ale legendei îl descriu pe Dragobete ca pe un zeu al tinereții și al veseliei, asemănător lui Cupidon din mitologia romană. În ultimele decenii, sărbătoarea a fost redescoperită și promovată ca alternativă autentic românească la Valentine’s Day, punând accent pe tradiții, comuniune și legătura cu natura.