BERBEC De Dragobete, la tine nu mergea cu jumătăți de măsură. Tradiția spune că în această zi tinerii ieșeau la câmp sau prin pădure să culeagă flori, iar cine se întâlnea și se plăcea rămânea „împreunat” simbolic pentru un an. Poate nu pleci la pădure, dar o ieșire în aer liber, chiar și scurtă, ar putea avea efect mai bun decât un mesaj trimis pe fugă. La muncă, e posibil să fii mai direct decât ar fi cazul; astăzi gesturile valorează mai mult decât replicile rapide. Dacă vrei să impresionezi, fă ceva concret, nu promite.

TAUR Ziua pare să fie sub auspiciile lui Venus, planeta iubirii, a valorilor și a plăcerilor asumate. Asta ar putea aduce dorința de a face lucrurile frumos, nu spectaculos. S-ar putea să fii mai atent la ton și la estetică decât la cifre. De Dragobete, un gest mic — o cafea dusă personal și preparată după ppreferințe, o scrisoare scrisă de mână — ar putea conta mai mult decât o declarație teatrală.

GEMENI Obiceiul vechi spunea că de Dragobete fetele adunau apă din zăpada topită pentru a-și spăla fața, crezând că astfel vor fi mai plăcute peste an. Nu e nevoie să cauți zăpadă, dar un ritual mic de îngrijire, de resetare personală, ar putea schimba complet dispoziția zilei. La muncă, evită bârfele sau speculațiile romantice din birou, pentru că stelele spun că se pot întoarce împotriva ta. Ziua favorizează flirtul discret, nu declarațiile zgomotoase.

RAC Pentru tine, Dragobetele ar putea însemna ceva mai așezat: o masă gătită acasă, o poveste spusă pe îndelete, poate o fotografie veche scoasă din sertar. Tradiția vorbește despre „logodna păsărilor”, iar simbolic asta ar putea sugera stabilitate, nu aventură. E posibil să fii mai sensibil la atmosfera din jur, dar nu lăsa emoția să-ți afecteze eficiența. Dacă alegi o seară liniștită, cu mâncare caldă și conversații fățișe, ziua ar putea deveni memorabilă, fără eforturi artificiale.

LEU Conjunctura astrală pare să indice că Venus influențează azi domeniul afectiv și al imaginii personale, ceea ce ar putea aduce dorința de a fi remarcat, dar într-un mod elegant. Dragobetele nu e o sărbătoare centrată pe spectacol, ci pe sentimente reale. La muncă, ai putea primi un compliment sau o apreciere subtilă. În plan romantic, un detaliu vestimentar ales atent sau o invitație formulată cu stil ar putea avea efect mai mare decât o demonstrație grandioasă.

FECIOARĂ În unele zone, de Dragobete se spunea că e bine să nu plângi, pentru a nu avea lacrimi tot anul. Poate că simbolic asta înseamnă să nu intri astăzi în discuții grele, sau reproșuri inutile. Concentrează-te, așadar, pe sarcinile clare, nu pe interpretări emoționale. În plan personal, un gest simplu, poate să repari ceva pentru cineva drag, sau să organizezi o surpriză practică, ar putea fi forma ta autentică de romantism.

BALANŢĂ Astăzi, pentru tine, Venus, planeta iubirii și a echilibrului în relații, ar putea aduce o nevoie de armonie reală, nu doar lucruri bazate pe aparențe. Dacă există o neînțelegere, astăzi poți găsi momentul potrivit pentru o clarificare calmă. La birou, ai putea media o situație tensionată fără să te implici emoțional. În plan romantic, o plimbare la apus sau o discuție sinceră într-un loc liniștit ar putea avea efect mai mare decât orice cadou.

SCORPION Tradiția spunea că cine nu sărbătorește Dragobetele riscă să nu aibă parte de iubire peste an. Fără superstiții, dar poate că merită să marchezi ziua într-un mod personal. Poate fi o invitație la cină într-un loc discret sau o întâlnire planificată atent. Profesional, evită jocurile de putere astăzi, căci atmosfera poate fi mai sensibilă decât pare. Dragobetele favorizează sinceritatea, nu strategiile complicate.

SĂGETĂTOR Pentru tine, ziua ar putea însemna o ieșire în natură — tradiția spune că tinerii alergau prin câmp pentru a aduce primăvara mai aproape. Nu e nevoie de ritualuri dramatice, dar o escapadă scurtă, chiar și într-un parc, ar putea aduce aer proaspăt în relație. În mediul de afaceri, evită impulsivitatea; nu toate discuțiile trebuie tranșate astăzi. Astăzi este despre roz, dulce și norișori pufoși, da, Cupidon? Căci doar ai și tu un arc cu săgeți!

CAPRICORN Conjunctura astrală a zilei de astăzi pare că anunță oportunități sentimentale de care depinde doar de tine să profiți. Planeta Venus, guvernând zona relațiilor și a valorilor personale, ar putea aduce o reconsiderare a modului în care îți arăți afecțiunea. Poate nu prin vorbe, ci prin stabilitate și promisiuni ținute. Profesional, ziua ar putea fi surprinzător de productivă, chiar și într-o atmosferă romantică generală. În plan personal, un gest tradițional (flori oferite direct, nu prin curier) ar putea avea un impact mai mare decât un mesaj digital.

VĂRSĂTOR În unele regiuni, de Dragobete oamenii făceau legăminte simbolice, sau jurăminte de loialitate. Poate nu mergi atât de departe, dar o discuție clară despre direcția unei relații ar putea fi potrivită. În rest, evită negocierile financiare importante azi; energia zilei e orientată spre afectiv. Seara ar putea fi ideală pentru o întâlnire diferită de rutina obișnuită: poate o cină cu mâncare tradițional românească. Merge și un pahar cu vin de Murfatlar!

PEŞTI Influențele planetare ale zilei de marți pot afecta astăzi, indirect, zona sensibilă a atașamentelor și a gesturilor tandre. Entuziasmul tău ar putea fi contagios, dar nu exagera cu promisiunile. Tradițional, Dragobetele era considerat protectorul iubirii curate; poate că asta sugerează să rămâi autentic. În orice caz, concentrează-te astăzi doar pe ce e urgent, apoi închide laptopul mai devreme, dacă poți. O seară simplă, la lumina lumânărilor, cu vișine în ciocolată și cu muzică românească veche, poate romanțe, ar putea fi o ancoră a amintirilor tale frumoase viitoare.