Stabilitatea planetei este strâns legată de evoluția stelei sale, Soarele. Pe măsură ce îmbătrânește, Soarele devine treptat mai luminos și mai fierbinte, cu aproximativ 1% la fiecare 100 de milioane de ani, potrivit Sciencing.

Majoritatea cercetătorilor în științe planetare estimează că, peste 1–1,5 miliarde de ani, energia suplimentară va duce la evaporarea completă a oceanelor. În acel moment, Pământul ar intra într-un efect de seră permanent, asemănător cu cel de pe Venus.

Chiar și fără activitate industrială, procesele naturale precum degazarea dioxidului de carbon din scoarța terestră vor accelera încălzirea planetei.

Conform estimărilor, mai există doar câteva sute de milioane de ani până când temperaturile vor deveni incompatibile cu viața complexă, iar lanțurile trofice vor începe să se prăbușească. Acesta este intervalul în care Pământul ar putea deveni imposibil de locuit, chiar dacă planeta va continua să existe fizic.

În aproximativ 5 miliarde de ani, Soarele va intra în faza de gigant roșu. În această etapă, dimensiunea sa va crește suficient pentru a înghiți Mercur, Venus și, foarte probabil, Pământul.

Chiar și mutarea ipotetică a umanității în structuri subterane nu ar putea preveni acest deznodământ. Temporar, zona locuibilă s-ar putea muta spre marginea sistemului solar, iar corpuri îndepărtate precum Pluto ar putea intra în această zonă favorabilă.

Înainte de dispariția completă a Soarelui, există o probabilitate ridicată ca galaxia noastră să intre în coliziune cu Andromeda, peste aproximativ 4 miliarde de ani. Acest eveniment ar putea modifica dramatic traiectoria sistemului solar. Există scenarii în care sistemul nostru ar putea fi ejectat din galaxia rezultată sau destabilizat de întâlniri apropiate cu alte stele sau găuri negre.

La aproximativ un cvadrilion de ani în viitor, universul va intra în așa-numita Eră Degenerată. În această perioadă, toate stelele își vor fi consumat combustibilul și vor rămâne doar obiecte compacte precum piticele albe, stelele neutronice și găurile negre.

Cerul nopții ar deveni complet lipsit de lumină. Teoretic, forme avansate de viață ar putea supraviețui folosind structuri artificiale de tip sferă Dyson în jurul piticelor albe.

Pe scări de timp și mai mari, materia însăși ar putea deveni instabilă. Dacă dezintegrarea protonilor este posibilă, chiar și piticele albe izolate s-ar dizolva după aproximativ 10 la puterea 38 de ani. Ultimele surse de energie ar rămâne găurile negre, care însă se vor evapora complet prin radiație Hawking după 10 la puterea 100 de ani.

Toate aceste etape presupun un univers aflat într-un proces lent de răcire, cunoscut sub numele de Big Freeze. Există însă și alte modele. În scenariul Big Rip, expansiunea accelerată a universului ar putea distruge chiar și atomii în aproximativ 22 de miliarde de ani.

Alternativ, un Big Crunch ar putea readuce întregul univers într-o stare extrem de densă, posibil declanșând un nou Big Bang, într-un interval estimat la circa 20 de miliarde de ani.