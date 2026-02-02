Urbanizarea rapidă și presiunea tot mai mare a schimbărilor climatice determină orașele să își regândească modelele de dezvoltare, orientându-se către soluții durabile care să reducă impactul asupra mediului și să îmbunătățească viața locuitorilor.

Conceptul de oraș verde presupune o abordare integrată, în care infrastructura eco friendly, mobilitatea durabilă și clădirile inteligente funcționează împreună, transformând spațiul urban într-un ecosistem eficient, rezilient și atractiv.

Aceste transformări nu au doar un rol ecologic, ci generează și beneficii economice, prin reducerea costurilor energetice, crearea de noi oportunități de investiții și stimularea inovației tehnologic, scrie EVZ.ro.

Orașele care adoptă acest model urmăresc să optimizeze consumul de resurse, să reducă emisiile de carbon și să ofere cetățenilor un mediu mai sănătos. La nivel global, exemplele de succes arată că tranziția către orașe verzi este posibilă atât prin investiții mari, cât și prin strategii coerente și implicarea comunităților locale.

Infrastructura urbană sustenabilă include extinderea spațiilor verzi, amenajarea de parcuri urbane, utilizarea acoperișurilor și fațadelor vegetale, dar și implementarea unor sisteme eficiente de gestionare a apei și energiei. Aceste măsuri contribuie la reducerea efectului de insulă de căldură urbană, la îmbunătățirea calității aerului și la creșterea confortului termic.

Un exemplu de referință la nivel european este Copenhaga, care a alocat peste 500 de milioane de euro pentru dezvoltarea pistelor de biciclete, a parcurilor și a zonelor pietonale. Orașul și-a stabilit obiectivul de a deveni neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030, reușind deja să reducă emisiile cu aproximativ 75% față de nivelul din 2005.

În America de Sud, Curitiba demonstrează că urbanismul sustenabil poate fi realizat și cu resurse mai reduse, printr-un sistem eficient de transport public, programe comunitare de reciclare și o planificare urbană coerentă.

În România, orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara și Suceava derulează proiecte verzi finanțate din fonduri europene și bugete locale, cu valori cuprinse între 20 și 150 de milioane de euro.

Aceste inițiative vizează reducerea poluării, extinderea spațiilor verzi și dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate durabilă, fiind susținute de reglementări naționale care prevăd zone cu emisii scăzute și modernizarea transportului public.

Mobilitatea sustenabilă joacă un rol central în tranziția către orașe verzi, contribuind la reducerea poluării și a dependenței de combustibili fosili. Transportul electric, integrat cu infrastructură inteligentă, crește eficiența și confortul urban, reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră.

La nivel internațional, Masdar City din Emiratele Arabe Unite este considerat un proiect emblematic de oraș zero carbon și zero deșeuri, cu un buget inițial de aproximativ 22 de miliarde de dolari. Orașul integrează transport public electric, sisteme de energie solară, reciclarea apei și clădiri eficiente energetic.

Un alt exemplu este Sharjah Sustainable City, unde investițiile de peste 500 de milioane de dolari combină panouri fotovoltaice, infrastructură pentru vehicule electrice și agricultură urbană.

În România, marile orașe au început tranziția către transportul electric. Bucureștiul, Cluj-Napoca și Timișoara introduc autobuze electrice și extind rețelele de stații de încărcare, cu investiții estimate între 50 și 150 de milioane de euro.

Legea mobilității urbane obligă municipalitățile să prioritizeze transportul public și să creeze zone cu emisii scăzute până în perioada 2026–2027, consolidând cadrul legislativ pentru dezvoltarea durabilă.

Clădirile reprezintă unul dintre cei mai mari consumatori de energie în mediul urban, iar eficiența acestora este esențială pentru reducerea impactului asupra mediului.

Clădirile inteligente utilizează tehnologii IoT, sisteme HVAC eficiente, surse regenerabile și standarde NZEB, reducând semnificativ consumul energetic și emisiile de carbon. În orașe precum Copenhaga sau Sharjah, clădirile moderne monitorizează automat consumul de energie, iluminatul și climatizarea.

În România, noile clădiri din București și Cluj-Napoca respectă standardele europene NZEB, cu investiții între 2 și 10 milioane de euro per clădire de birouri.

Aceste proiecte sunt susținute de politici europene și naționale, inclusiv Misiunea UE privind cele 100 de orașe neutre climatic până în 2030. Orașele verzi se conturează astfel ca direcția principală a dezvoltării urbane, bazată pe planificare strategică, bugete consistente, reglementări eficiente și implicarea comunității.