Întâlnirea dintre Diana Buzoianu și ministrul Mediului din Republica Moldova a subliniat obiectivele ambițioase ale țării vecine, în special în ceea ce privește transpunerea legislației europene de mediu, iar România a oferit expertiza sa pentru a sprijini acest proces.

Discuțiile au vizat sprijinul tehnic oferit de România prin expertiză, schimb de bune practici și implicarea specialiștilor din instituțiile de profil. Un accent important a fost pus pe sectorul forestier, inclusiv dezvoltarea și îmbunătățirea Inventarului Forestier Național (IFN), programele de împădurire și reîmpădurire, precum și pe adaptarea pădurilor la schimbările climatice prin utilizarea speciilor reziliente și politici bazate pe cercetare științifică.

„Cooperare strategică România – Republica Moldova în domeniul mediului. Republica Moldova are obiective extrem de ambiţioase într-un termen foarte scurt, mai ales pe zona de transpunere a legislaţiei europene de mediu. România pune la dispoziţie expertiza sa, specialiştii şi experienţa acumulată, astfel încât acest proces să fie mai eficient şi mai coerent. Continuăm acest efort început şi consolidat în cadrul vizitei mele recente în Republica Moldova, pentru a transforma dialogul într-o cooperare concretă şi proiecte cu impact”, a declarat Diana Buzoianu cu ocazia întâlnirii bilaterale.

Întâlnirea a abordat și dezvoltarea de proiecte comune transfrontaliere, în special în zona Prutului, precum și inițierea unor parteneriate instituționale pe termen mediu și lung. Aceste parteneriate vizează gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea tăierilor ilegale și consolidarea capacității administrative în domeniul mediului.

„Un accent important a fost pus pe sectorul forestier, pe dezvoltarea şi îmbunătăţirea Inventarului Forestier Naţional, pe programele de împădurire şi reîmpădurire, precum şi pe adaptarea pădurilor la schimbările climatice, prin utilizarea de specii reziliente şi politici bazate pe cercetare ştiinţifică”, a spus Buzoianu.

Cooperarea se bazează pe transformarea dialogului existent în proiecte concrete cu impact real, continuând eforturile deja începute în cadrul vizitelor anterioare ale ministrului Diana Buzoianu în Republica Moldova.

Într-un mesaj transmis după o întâlnire anterioară, ministrul Gheorghe Hajder a transmis că relația cu România este „esențială pentru un viitor mai verde și mai sigur pentru cetățeni”.