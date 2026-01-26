Proiectul poartă denumirea Creşterea ponderii producţiei de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor şi asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la Complexul Hidrotehnic şi Energetic Cerna-Motru-Tismana, Etapa a II-a. Acesta este amplasat pe teritoriul comunelor Peştişani, Tismana, Godineşti, Ciuperceni şi Câlnic din judeţul Gorj.

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a apreciat că hotărârea reprezintă un exemplu de bună practică în care dezvoltarea infrastructurii energetice şi protecţia mediului pot fi realizate concomitent, atunci când sunt respectate principiile de profesionalism, cooperare instituţională şi aplicare strictă a regulilor.

„Comisia de Analiză Tehnică (CAT) organizată la nivelul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a luat astăzi decizia emiterii acordului de mediu pentru proiectul «Creşterea ponderii producţiei de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor şi asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la Complexul Hidrotehnic şi Energetic Cerna–Motru–Tismana, Etapa a II-a». Acesta este amplasat pe teritoriul comunelor Peştişani, Tismana, Godineşti, Ciuperceni şi Câlnic (judeţul Gorj)”, a informat Ministerul Mediului într-un comunicat.

Potrivit acesteia, nu este vorba despre compromisuri, ci despre soluţii tehnice corecte, fundamentate pe evaluări serioase de impact şi pe identificarea unor alternative cu efect minim asupra mediului. Ministrul a subliniat că sunt sprijinite proiectele realizate legal, transparent şi responsabil, cu respect faţă de natură şi comunităţi, şi a menţionat că decizia Comisiei de Analiză Tehnică a fost luată cu acordul tuturor reprezentanţilor ministerelor şi instituţiilor implicate în procesul de analiză.

Reprezentanţii Ministerului Mediului au precizat că acordul de mediu a fost emis după parcurgerea integrală a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, desfăşurată în conformitate cu legislaţia naţională şi cu normele Uniunii Europene. Evaluarea s-a bazat pe trei studii de specialitate: studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, studiul de evaluare adecvată şi raportul privind impactul asupra mediului. Aceste documentaţii au stat la baza selectării unei alternative de proiect cu impact minim asupra mediului.

„Proiectul vizează finalizarea unor componente ale amenajării hidrotehnice aprobate iniţial prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1611/1974 şi are ca obiectiv principal punerea în siguranţă a barajului Vâja la cota intermediară de 572 mdM, cotă la care barajul este deja construit. Implementarea acestei soluţii asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii existente, creşterea capacităţii de producţie a energiei hidroelectrice prin optimizarea funcţionării CHE Clocotiş şi protecţia localităţilor din aval în cazul producerii viiturilor”, au informat reprezentanţii ministerului.

„Prin această decizie, Ministerul Mediului reconfirmă că dezvoltarea infrastructurii energetice şi protecţia mediului nu sunt obiective opuse, ci pot fi integrate coerent atunci când proiectele sunt construite corect, respectă legea şi sunt fundamentate pe evaluări riguroase şi transparente”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei.

Alternativa de proiect selectată elimină fragmentările laterale şi longitudinale asupra râului Tismana, asigurând conectivitatea cursului de apă şi protejarea funcţionării ecosistemelor acvatice. În plus, măsurile de prevenire, reducere şi monitorizare a impactului asupra mediului sunt integrate atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în faza de operare a amenajării.