În ultimele șase luni, aproape 7.000 de avize au fost introduse în SUMAL cu o întârziere de peste 30 de minute față de momentul emiterii, evidențiind necesitatea actualizării aplicației pentru creșterea transparenței și controlului în sectorul lemnului.

”STOP transporturilor ilegale de lemn! Am actualizat aplicaţia SUMAL (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) pentru a opri metode de furt de lemn care erau folosite de ani de zile”, a scris, vineri, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a spus că, până în prezent, transportatorii de lemn se prezentau la depozite, încărcau lemnul și apoi emiteau în aplicația SUMAL avizul de transport, după ce părăseau depozitul.

”Dar, cei care doreau să încalce legea, în loc să încarce acest aviz emis mai departe în server, opreau internetul de la telefon şi mergeau cu camionul plin cu lemne, cu speranţa că ajung la destinaţie fără să îi oprească nimeni astfel încât să nu folosească acel aviz. Şi făceau asta pentru atâtea drumuri până îi oprea cineva, moment în care deschideau rapid internetul şi urcau avizul emis în server ca să pară că au respectat legea. Fix pe această metodă de furt am avut o discuţie la minister cu Bodnar Daniel şi colegii acestuia din cadrul Asociaţia Străjerii Pădurilor, cărora le mulţumesc pentru informaţii şi pentru pasiunea pe care o pun în a opri infractorii şi a proteja pădurile noastre”, a explicat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a precizat că, în perioada analizată de șase luni, aproape 7.000 de avize de însoțire a lemnelor au fost încărcate în aplicația SUMAL cu o întârziere de peste 30 de minute față de momentul emiterii lor.

”Această vulnerabilitate a SUMAL a fost exploatată de agenţii economici de rea-credinţă, lucru confirmat prin mai multe controale. Aşa că am decis să luăm măsuri! Am actualizat aplicaţia SUMAL, astfel încât încărcarea pe server a avizelor de însoţire să poată fi realizată doar în perimetrul depozitului, eliminând posibilitatea transportatorilor de a le încărca de pe traseu, doar când erau opriţi la control”, a explicat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a anunțat că se lucrează deja la dezvoltarea SUMAL 3.0, un sistem care va integra algoritmi de inteligență artificială pentru a identifica automat comportamentele suspecte în activitățile legate de exploatarea forestieră. Noul sistem va analiza tiparele, va emite alerte în timp real și va permite intervenția rapidă pentru protejarea pădurilor și a resurselor naturale ale României.