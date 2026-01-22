Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis joi seară pe Facebook că pachetul de măsuri promis pentru gestionarea conflictelor om-urs începe să fie implementat. Prin Administrația Fondului pentru Mediu, a fost aprobată o finanțare de 24 de milioane de lei pentru instalarea a 1.635 de garduri electrice în comunitățile în care incidentele cu ursul brun sunt frecvente.

”Am promis un pachet de măsuri echilibrate pentru gestionarea conflictelor om-urs. Livrăm promisiunile făcute! Prin Administraţia Fondului pentru Mediu, a fost deja aprobată o finanţare de 24 de milioane de lei pentru instalarea a 1.635 de sisteme de garduri electrice în comunităţile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente”, a scris, joi seara, pe Facebook, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a precizat că programul a fost aprobat încă din 2023 și că au fost depuse dosare, însă implementarea acestuia a fost blocată.

Ea a subliniat că gardurile electrice reprezintă un instrument eficient de prevenție, care protejează atât viețile oamenilor, cât și pe cele ale animalelor. Conform ultimului studiu al INCDS, aceste garduri reduc semnificativ riscul de atacuri și pagube, fără a răni animalele sau a le modifica comportamentul natural, protejând în același timp gospodăriile, stupinele, exploatațiile agricole și traseele naturale ale faunei sălbatice.

”Prevenţia funcţionează. Şi protejează vieţi – ale oamenilor şi ale animalelor. Gardurile electrice sunt un instrument de prevenţie care, inclusiv ultimul studiu de la INCDS, a fost confirmat că dă rezultate. Gardurile electrice reduc semnificativ riscul de atacuri şi pagube, fără a răni animalele şi fără a le altera comportamentul natural. Protejează gospodării, stupine, exploataţii agricole, dar şi traseele naturale ale animalelor”, a explicat ministrul Mediului.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că datele din teren arată că, în zonele unde se aplică măsuri de prevenție, conflictele cu ursul brun scad. Ea a explicat că programul complementer al Planului național de acțiune pentru conservarea ursului brun reprezintă o schimbare de paradigmă: trecerea de la reacție la prevenție și de la improvizație la politici publice fundamentate pe date științifice, asigurând astfel mai multă siguranță pentru oameni și respect pentru natură.

”Asta înseamnă mai multă siguranţă pentru oameni şi mai mult respect pentru natură. Acest program completează Planul naţional de acţiune pentru conservarea ursului brun şi este o schimbare de paradigmă: de la reacţie la prevenţie, de la improvizaţie la politici publice bazate pe ştiinţă”, a mai transmis ministrul Mediului.

La 12 decembrie 2025, Ministerul Mediului a anunțat că analizele genetice realizate în cadrul unui studiu asupra populației de urs brun din România estimează, într-un scenariu conservator, între 10.657 și 12.787 de indivizi, cu o diversitate genetică ridicată.

Ministrul Diana Buzoianu a precizat că studiul nu reprezintă un exercițiu academic sau un motiv pentru decizii extreme, ci un instrument de management responsabil, menit să protejeze oamenii, să prevină conflictele și să conserve specia. Ea a adăugat că, în multe județe, urșii ajung în zone locuite, unde provoacă pagube.