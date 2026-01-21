Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri seară, la Antena 3, că în acest moment nu există o „linie roșie” unică care să determine în mod automat decizia partidului de a rămâne sau nu la guvernare.

El a explicat că există mai multe episoade recente care au tensionat relația din coaliție și care vor fi luate în calcul în evaluarea finală.

În opinia sa, unul dintre aceste momente este modul în care a fost gestionat acordul UE–Mercosur, care ar fi fost tratat fără consultarea PSD, dar și alte decizii luate la finalul anului trecut, care au creat tensiuni între partide.

Sorin Grindeanu a susținut că s-au întâmplat lucruri care au pus în discuție modul de lucru în coaliție, menționând explicit că acordul Mercosur a fost avansat fără implicarea PSD, iar intervenția Parlamentului European a făcut diferența în acest context.

El a amintit și de punctul de vedere legat de ministrul Mediului și de evenimentele de la sfârșitul anului trecut. Totodată, liderul PSD a subliniat că anumite politici publice pe care PSD le consideră esențiale — precum relansarea economică sau construcția bugetului — vor cântări în decizia finală.

În acest sens, Grindeanu a precizat că, la următorul pachet de măsuri, cel referitor la administrația locală și centrală, trebuie să existe și un pachet de relansare economică, deoarece nu se poate discuta doar despre tăieri și reduceri.

El a subliniat că PSD nu va accepta să fie parte din coaliție doar pentru a ridica mâna la decizii, ci vrea o implicare reală și coerentă în actul de guvernare.

„S-au întâmplat lucruri. Mercosur fără PSD – noroc că a venit Parlamentul European, unde cei 10 eurodeputați au făcut diferența. Punctul de vedere legat de ministrul Mediului și știm ce s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut. Anumite politici publice pe care PSD vrea să le implementeze și pe care le vom susține, fie că vorbim de relansare economică, fie că vorbim despre buget, vor conta în decizia pe care o vom lua. (…) La următorul pachet, cel care se referă la administrația locală și centrală, trebuie să existe și un pachet de relansare economică. Nu putem discuta doar de tăieri și reduceri”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Întrebat la Antena 3 dacă PSD se află la guvernare sau în opoziție, Sorin Grindeanu a respins ideea unei retrageri imediate, dar a avertizat că partidul nu va gira derapaje în actul de guvernare.

El a explicat că PSD vrea să rămână în coaliție, dar nu în postura de „ridicător de mână”, și a subliniat că, atunci când vor exista excese în actul de guvernare, PSD nu va rămâne tăcut doar pentru că face parte din coaliție.

În același timp, liderul social-democrat a subliniat că PSD este în prezent singura formațiune social-democrată din coaliție și a menționat că există presiuni pentru împingerea partidului în afara guvernării, scenariu pe care l-a respins ferm.

Sorin Grindeanu a explicat că decizia privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare va fi luată de toți aleșii PSD. El a precizat că toți aleșii locali, inclusiv cei aproximativ 4.800 de primari, vor vota dacă partidul rămâne sau nu în guvern.

Astfel, în opinia sa, nu există o singură „linie roșie” care să dicteze decizia, ci o serie de elemente care vor fi analizate în ansamblu.

„Toți aleșii locali, toți primarii PSD – vreo 4.800 ca să fiu mai exact – vom vota dacă mai rămânem sau nu (n.red – la guvernare). Deci nu există singură linie roșie. (…) Vrem în coaliție, dar nu pe post de ridicători de mână. Când vor exista excese în actul de guvernare, PSD nu va tăcea doar pentru că e parte din coaliție”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Referitor la criticile aduse guvernului, Grindeanu a afirmat că PSD a susținut constant, în ultimele șase luni, necesitatea continuării investițiilor și a respins ideea că România ar intra în incapacitate de plată sau că nu ar putea plăti salarii și pensii.

„Nu în modul ăsta se pune problema. Noi am spus același lucru tot timpul. Vă rog să luați declarațiile PSD-ului din ultimele șase luni. Că da, trebuie să continue investițiile, vedeți că nu e așa. România nu intră în incapacitate de plată, așa cum s-a spus, și nu vom putea plăti salarii și pensii. Vreau să vă aduceți aminte”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a spus că unele măsuri adoptate pe parcursul anului au fost luate din alte considerente decât deficitul, iar impactul acestora va fi vizibil în execuția bugetară la finalul anului. În opinia sa, ceea ce a fost proiectat în „dezastru” se va vedea la final, deoarece, potrivit lui, măsurile aplicate în 2025 au fost foarte puține.

„Deficitul trebuie redus. Bun, trebuie redus. Ceea ce s-a proiectat, în schimb, în dezastru, nu vă supărați pe mine, dar se va vedea la execuția bugetară, când vor fi prezentate lucrurile la sfârșitul anului. Pentru că, într-un final, când te uiți la măsurile care au fost adoptate pe parcursul anului 2025 și care s-au aplicat în lunile rămase din 2025, au fost foarte puține”, a spus șeful PSD.

Sorin Grindeanu a mai menționat că problema a fost discutată în coaliție, inclusiv cu ministrul Finanțelor, și că acesta urma să prezinte datele săptămâna următoare pentru a vedea cum se închide bugetul. El a subliniat însă că, dacă datele confirmă evaluarea PSD, există o problemă.

În același timp, liderul PSD a avertizat că în 2026 partidul nu va mai putea accepta măsuri care afectează electoratul social-democrat.

El a explicat că PSD nu poate asista la politici de dreapta care lovesc electoratul partidului și a enumerat câteva măsuri sociale pe care le consideră esențiale, menționând pensionarii și ajutoarele pentru oameni.