Ilie Bolojan a fost prezent la masa negocierilor dintre Guvern și reprezentanții administrației locale, în cadrul primei ședințe a Grupului de lucru constituit la nivelul coaliției de guvernare pentru analiza repartizării impozitelor. Întâlnirea a avut loc miercuri, la Palatul Victoria, și marchează începutul unor discuții tehnice și politice privind finanțarea comunităților locale în anii următori.

Grupul de lucru are rolul de a analiza actualul sistem de distribuire a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată către autoritățile administrației publice locale. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, una dintre concluziile preliminare ale primei reuniuni este existența unei susțineri pentru ca impozitul pe venit să rămână integral la dispoziția primăriilor.

Executivul a comunicat oficial contextul în care s-au desfășurat discuțiile, subliniind participarea premierului la această primă etapă a consultărilor.

„Astăzi, la sediul Guvernului, a avut loc prima şedinţă a Grupului de lucru la nivelul coaliţiei de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare şi de echilibrare a impozitului pe venit şi a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităţilor administraţiei publice locale. La discuţii a participat şi prim-ministrul Ilie Bolojan”, anunţă Guvernul.

Prezența premierului este interpretată ca un semnal privind importanța subiectului, în condițiile în care modul de finanțare a administrațiilor locale influențează direct capacitatea acestora de a susține investiții, servicii publice și proiecte de dezvoltare.

Coordonarea Grupului de lucru este asigurată de viceprim-ministrul Tanczos Barna, care conduce discuțiile tehnice și politice dintre reprezentanții Guvernului și cei ai administrației locale. La ședință au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, alături de membri ai formațiunilor politice din coaliția guvernamentală, provenind din toate nivelurile administrativ-teritoriale.

Au fost prezenți reprezentanți ai consiliilor județene, ai municipiilor, orașelor și comunelor, astfel încât punctele de vedere exprimate să reflecte diversitatea situațiilor financiare din teritoriu. Potrivit Guvernului, obiectivul este construirea unei imagini complete asupra nevoilor reale de finanțare la nivel local.

Executivul a explicat clar mandatul acestui grup de lucru, insistând asupra rolului său în pregătirea viitoarelor decizii bugetare.

„Misiunea Grupului de lucru este de a analiza nivelurile de repartizare a impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale, oportunitatea eventualelor modificări, modul de aplicare şi impactul acestora, în vederea fundamentării deciziilor guvernamentale privind elaborarea bugetului de stat pentru anul 2026”, arată Guvernul.

În această etapă, discuțiile nu au avut ca scop luarea unor decizii finale, ci centralizarea opiniilor și identificarea variantelor care pot asigura un echilibru între nevoile locale și constrângerile bugetului național.

Potrivit vicepremierului Tanczos Barna, prima reuniune a grupului de lucru a fost dedicată colectării pozițiilor exprimate de formațiunile politice cu privire la finanțarea administrațiilor locale. În acest context, tema centrală a fost păstrarea impozitului pe venit ca sursă principală de finanțare pentru primării.

Oficialul a explicat că, în urma schimbului de opinii, s-a conturat o direcție comună, dar și necesitatea unor ajustări prudente în ceea ce privește mecanismele de echilibrare.

„Prima reuniune a avut ca obiectiv centralizarea punctelor de vedere de la nivelul formaţiunilor politice privind necesarul de finanţare la nivel local şi cotele de repartizare a impozitului pe venit şi a taxei pe valoarea adăugată. În urma discuţiilor, s-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanţare a administraţiei publice locale, fiind, în acelaşi timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce priveşte reducerea treptată a presiunii asupra bugetului naţional a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată”, precizează viceprim-ministrul Tanczos Barna.

În paralel, Ministerul Finanțelor urmează să elaboreze mai multe simulări bugetare, pornind de la scenarii diferite de repartizare a veniturilor. Aceste analize vor sta la baza următoarelor etape de consultare cu structurile asociative ale autorităților publice locale, pentru a evalua impactul concret al fiecărei variante.

Direcția generală a demersului guvernamental a fost sintetizată de vicepremier, care a subliniat legătura dintre finanțarea locală și obiectivele macroeconomice ale statului.