Primăria Snagov a transmis că, în contextul scăderii temperaturilor și al formării unui strat de gheață instabil pe suprafața lacurilor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a adoptat o hotărâre pentru informarea și protejarea populației. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare desfășurate prin mijloace electronice de comunicare, comitetul fiind coordonat de prefectul județului Ilfov, Simona Niculae.

Potrivit instituției, hotărârea are la bază prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, ale HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, Ordinul Prefectului nr. 330/07.10.2025, precum și adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov din 20 ianuarie 2026.

În acest context, autoritățile județene au stabilit că primăriile din Ilfov care au pe teritoriul lor lacuri sau râuri aflate în proprietate și/sau administrare sunt obligate să informeze populația cu privire la riscurile accesului necontrolat pe suprafețele de apă înghețate, riscuri care pot duce la accidente grave sau pierderi de vieți omenești. Acestea trebuie să dispună interzicerea accesului pe lacurile înghețate și să asigure monitorizarea și patrularea zonelor de risc din proximitatea acestora.

Totodată, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov și polițiile locale aflate în subordinea primarilor vor avea sarcina de a monitoriza, patrula și restricționa accesul persoanelor pe stratul de gheață format.

„Stimați cetățeni! Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, coordonat de către dna Prefect Simona NICULAE, a emis o Hotărâre pentru informarea populației cu privire la riscurile ce pot să apară în contextul scăderii temperaturilor și formării de straturi de gheață la suprafața lacurilor și care pot pune în pericol viața cetățenilor”, este mesajul transmis de Primăria Snagov.

Primăria Snagov a precizat că hotărârea este executorie și obligatorie, conform prevederilor legale în vigoare, și va fi transmisă membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în vederea punerii în aplicare, precum și Departamentului pentru Situații de Urgență, spre informare.

„Extras din hotărâre: Având în vedere:

– Prevederile O.U.G. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

– Prevederile H.G. nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

– Ordinul Prefectului nr. 330/07.10.2025 privind modificarea Anexei 2 la Ordinul Prefectului nr. 227/20.06.2025 respectiv a Regulamentului privind organizarea, atributiile si functionarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentă Ilfov;

– Adresa Inspectorarului pentru Situatii de Urgentă „Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov nr. 3048924 din 20.01.2026; In temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă , cu modificãrile si completãrile ulterioare si ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atributiile, functionareasi dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentă, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentă Ilfov, întrunit în sedintã extraordinarã, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, adoptă prezenta: HOTĂRÂRE: Art. 1. Având în vedere fluctuatiile de temperaturã care au dus la formarea unui strat de gheat ă instabil pe suprafata lacurilor aflate pe domeniul public al judetului Ilfov, precum si necesitatea imperativã de a se mentine siguranta cetătenilor, primăriile din judetul Ilfov care au pe teritoriul unitätii administrative lacuri/ râuri aflate în proprietate si/sau administrare, vor aduce la îndeplinire următoarele: – Obligatia de informare a populatiei cu privire la faptul cã accesul necontrolat pe suprafetele de apã poate duce la accidente grave si/sau pierderi de vieti omenesti;

– Vor dispune interzicerea accesului pe suprafetele de ap ă înghetate ale lacurilor aflate în proprietate si/sau administrare;

– Vor dispune monitorizarea si patrularea in zonele de risc adiacente lacurilor aflate în proprietate si/sau administrare. Art. 2. Inspectoratul de Politie Judetean Ilfov, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ifov si implicit Politille Locale din subordinea institutiilor primarului vor monitoriza, patrula si restrictiona accesul persoanelor pe stratul de gheată format. Art. 3. Prezenta Hotărâre este executorie si obligatorie conform dispozitiilor art. 7 alin 2 din OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentã cu modificările si completările ulterioare. Art.4. Prezenta hotărâre va fi transmisã, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentã Ilfov, in vederea punerii în aplicare si către DSU, spre informare, conform art. 22 lit.e) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, cu modificările si completãrile ulterioare”, a informat Primăria Snagov.

În mesajul transmis comunității, primarul comunei Snagov, Anghel Mihai, a subliniat că fiecare cetățean trebuie să acorde prioritate propriei siguranțe și să își educe copiii să evite pericolele, explicându-le riscurile la care se pot expune prin accesul pe suprafețele de apă înghețate.