Mesajul transmis de Călin Georgescu de Ziua Internațională a Femeii a fost centrat pe ideea că maternitatea reprezintă unul dintre pilonii principali ai societății și ai dezvoltării viitoarelor generații. În intervenția sa publică, acesta a evidențiat rolul pe care femeile, în special mamele, îl au în educarea copiilor și în transmiterea valorilor familiale.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a subliniat că femeia are, în opinia sa, o misiune fundamentală în societate, prin capacitatea de a forma și educa noile generații. Mesajul a fost formulat într-un registru simbolic, în care maternitatea este prezentată drept element central pentru evoluția unei comunități.

„În lume, femeia are un rol important. Dac-ar întreba Dumnezeu pe pământeni: «Cum o duceți? Ce este?», ar întreba maternitatea, nu paternitatea. (…) În calitate de mamă, ea naște, ea renaște. Femeia își renaște propriii copii, fiind pedagogul cel mai bun. Pedagogia femeii este una dintre foarte puținele metode prin care poate fi renăscută întreaga omenire. (…) Accentuând această idee, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: «Dați-mi o generație de mame creștine și voi schimba viața lumii.»”, a scris Călin Georgescu.

În textul publicat, mesajul lui Călin Georgescu include și referiri la ideea că educația oferită în familie are un rol decisiv în evoluția societății. Accentul este pus în mod special pe influența pe care mamele o pot avea în dezvoltarea copiilor și în formarea valorilor morale ale acestora.

În continuarea mesajului transmis de 8 martie, Călin Georgescu a legat rolul matern de perspectiva unei schimbări sociale mai ample. Potrivit acestuia, modul în care sunt educați copiii în familie poate influența în mod direct direcția în care evoluează societatea.

Fostul candidat prezidențial a făcut referire la ideea unei „renașteri” a României, pe care o leagă de rolul mamelor în formarea noilor generații. În acest context, mesajul a fost formulat ca o declarație de apreciere pentru femeile din România, cu accent pe contribuția acestora în viața familială și socială.

„Renașterea României începe în inima mamelor ei. Cu prețuire pentru femeile și mamele României, CĂLIN GEORGESCU Citate din Părintele Arsenie Papacioc, Femeia – Împărăteasă Dăruitoare, ediție alcătuită de Sorin Alpetri”, a transmis Călin Georgescu.

Mesajul publicat de Călin Georgescu include, astfel, și referiri la literatura religioasă și la scrierile unor figuri cunoscute din spiritualitatea ortodoxă. Prin aceste citate, fostul candidat prezidențial a încercat să susțină ideea că rolul femeii și al mamei are o dimensiune nu doar socială, ci și spirituală în evoluția unei comunități.