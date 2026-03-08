Kremlinul a publicat accidental un videoclip needitat cu Vladimir Putin, în care acesta ține discursul de Ziua Internațională a Femeii, 8 Martie 2026. În materialul original, șters rapid de pe canalele oficiale, președintele rus se oprește brusc, întorcându-se cu de la cameră pentru a-și drege vocea, semnalând o iritație la gât.

„Știți, lăsați-mă să repet, pentru că… am gâtul puțin iritat. Da, puțin iritat. Aproape că am început să tușesc. Am vorbit mult astăzi”, a explicat Vladimir Putin.

A clip of Vladimir Putin’s speech for International Women’s Day was accidentally published without editing or review. The Kremlin was supposed to release the final edited version, but the version that appeared included a moment where Putin coughs for about 30 seconds and then… pic.twitter.com/C1rAVVzdut — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) March 8, 2026

După acest incident, Kremlinul a înlocuit înregistrarea cu o versiune editată, distribuită pe conturile oficiale de social media. Noua versiune se concentrează pe aprecierea femeilor, evidențiind frumusețea, farmecul, determinarea și reziliența acestora.

„Un suflet feminin generos, plin de compasiune și cu adevărat înțelept face lumea un loc mai bun și mai bun, iar dragostea unei mame rămâne în inima fiecărei persoane pentru tot restul vieții”, a spus liderul de la Kremlin.

În Rusia, 8 Martie este o sărbătoare majoră, celebrată prin oferirea de flori și cadouri simbolice femeilor. În ultimii ani, discursurile președintelui au inclus și omagii pentru femeile implicate în operațiuni militare. În mesajul său din 2024, Putin a adus un tribut „femeilor care se află în zona operațiunii militare speciale” din Ucraina și celor care sprijină atacurile Moscovei.

Președintele Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele față de Masoud Pezeshkian în urma pierderilor masive de vieți civile cauzate de ceea ce Kremlinul a descris drept „agresiune armată israeliano-americană împotriva Iranului”. Apelul telefonic a avut loc vineri seara și a vizat victimele recente, inclusiv membrii familiei liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, oficiali politici și militari, precum și numeroși civili.

Potrivit Kremlinului, Vladimir Putin a reiterat poziția fermă a Rusiei:

„Susținem încetarea imediată a ostilităților, respingerea forței ca metodă de soluționare a problemelor din Iran și Orientul Mijlociu și revenirea rapidă la negocieri diplomatice.”

Liderul rus a subliniat totodată că se află în contact constant cu conducătorii statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului pentru a coordona pașii în vederea stabilității regionale.

În răspuns, Masoud Pezeshkian a mulțumit Rusiei pentru sprijinul arătat poporului iranian în apărarea suveranității și independenței țării sale și a oferit detalii despre evoluțiile recente în faza activă a conflictului.

Această comunicare între Rusia și Iran evidențiază poziția Kremlinului ca mediator în Orientul Mijlociu și accentuează angajamentul Rusiei pentru soluții diplomatice în fața escaladării militare. Analiștii internaționali consideră că mesajul lui Putin trimite un semnal clar comunității internaționale despre rolul Rusiei în stabilizarea regiunii.