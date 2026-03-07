Iranul a lansat avertismente oficiale către statele membre ale Uniunii Europene după ce SUA și Israel au inițiat operațiuni militare în regiune. Viceministrul de externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, a declarat într-un interviu pentru France 24 că orice țară europeană care sprijină aceste atacuri va fi considerată o „țintă legitimă” pentru represaliile Teheranului.

„Orice ţară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, se alătură Americii şi Israelului în agresiunea împotriva Iranului, cu siguranţă, va fi şi ea o ţintă legitimă pentru represaliile Iranului”, a declarat Majid Takht-Ravanchi.

Viceministrul iranian a menționat că negocierile recente cu SUA, inclusiv ultima rundă de discuții de la Geneva, au fost purtate „cu bună-credință” și considerate un succes. Cu toate acestea, operațiunile militare americane și israeliene au fost lansate imediat după încheierea negocierilor, ceea ce Teheranul consideră o agresiune directă.

În același timp, Iranul desfășoară acțiuni militare împotriva grupurilor kurde din Irak, pe fondul informațiilor privind înarmarea acestora de către CIA și Mossad.

„Dacă este necesar să ne protejăm suveranitatea, o vom face cu siguranţă”, a spus el.

Reacțiile statelor membre ale Uniunii Europene au fost divergente. Țări precum Franța, Grecia și Italia au trimis nave militare în Orientul Mijlociu, condamnând atacurile Iranului, dar în același timp au făcut apel la rezolvarea conflictului pe cale diplomatică.

În Germania, cancelarul Friedrich Merz a subliniat că Berlinul colaborează cu partenerii săi pentru a găsi o soluție care să pună capăt tensiunilor, menționând totodată că țara sa împărtășește obiectivele SUA și Israelului. Contrar acestei poziții, premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat operațiunea comună americană și israeliană, catalogând-o drept o încălcare a dreptului internațional și o „greșeală extraordinară”.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut încetarea imediată a ostilităților în Iran într-o convorbire telefonică cu oficialul iranian Masoud Pezeshkian, transmite Kremlinul. Liderul rus a subliniat importanța unei soluții politice și diplomatice pentru gestionarea crizei și a reafirmat poziția de principiu a Rusiei în sprijinul păcii în regiunea Orientului Mijlociu.

„Poziţia de principiu a Rusiei cu privire la necesitatea încetării imediate a ostilităţilor a fost reafirmată”, a declarat preşedinţia rusă, adăugând că Vladimir Putin a îndemnat la „revenirea pe calea unei soluţionări politice şi diplomatice”.

În cadrul discuției, Vladimir Putin a menționat că se află în contact constant cu liderii țărilor membre ale Consiliului de Cooperare al Statelor Arabe din Golful Persic, pentru a monitoriza situația și a sprijini inițiativele de calmare a tensiunilor. Această strategie evidențiază rolul Rusiei ca mediator activ în Orientul Mijlociu și ca actor cheie în echilibrul geopolitic regional.

Putin și-a exprimat „condoleanțele profunde” pentru moartea liderului suprem al Republicii Islamice Iran, ayatollah Ali Khamenei, a membrilor familiei sale și a oficialilor militari și politici, precum și pentru numeroasele victime civile, considerate rezultate ale ceea ce Rusia a catalogat drept „agresiune israeliano-americană”.

Oficialul iranian Masoud Pezeshkian și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul Rusiei, evidențiind angajamentul Iranului pentru apărarea suveranității și independenței naționale. Pezeshkian a oferit detalii despre situația actuală a conflictului și a discutat pașii viitori pentru gestionarea crizei, confirmând că dialogul bilateral va continua pe mai multe canale diplomatice.