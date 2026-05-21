Donald Trump a declarat că discuțiile dintre Washington și Teheran se află într-un moment critic, iar administrația americană este pregătită să reia operațiunile militare dacă Iranul nu acceptă condițiile unui acord de pace.

La mai bine de șase săptămâni de la suspendarea Operațiunii Epic Fury, măsură adoptată pentru facilitarea negocierilor, progresele diplomatice rămân limitate. Liderul american a revenit la discursul său de tip ultimatum, sugerând că Washingtonul este pregătit atât pentru un acord, cât și pentru o nouă escaladare militară.

„Suntem în etapele finale ale relației cu Iranul. Vom vedea ce se întâmplă. Fie vom face o înțelegere, fie vom face niște lucruri puțin urâte, dar sperăm că asta nu se va întâmpla”, le-a spus Donald Trump reporterilor.

În discursul susținut miercuri la Academia Gărzii de Coastă a SUA, președintele american a continuat aceeași linie de mesaj și a sugerat că Washingtonul este pregătit să reacționeze rapid în cazul unui eșec diplomatic.

„S-ar putea să fie nevoie să-i lovim foarte tare… dar poate că nu”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Ulterior, Donald Trump a precizat că Statele Unite sunt dispuse să mai aștepte doar câteva zile pentru un răspuns final din partea Teheranului.

„Credeți-mă, dacă nu primim răspunsurile corecte, lucrurile se vor mișca foarte rapid. Suntem pregătiți. Ar putea fi câteva zile, dar situația poate evolua foarte rapid”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la baza militară Joint Base Andrews.

În paralel cu mesajele transmise de Donald Trump, autoritățile iraniene au acuzat Washingtonul că pregătește reluarea atacurilor și au avertizat că orice nouă ofensivă militară va avea consecințe regionale majore.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a susținut într-un mesaj publicat pe rețelele sociale că Statele Unite pregătesc noi operațiuni împotriva Iranului.

„Mișcările evidente și ascunse ale inamicului arată că, în paralel cu presiunile economice și politice, acesta nu și-a abandonat obiectivele militare și caută o nouă rundă de război și noi aventuri”, a afirmat oficialul iranian.

Gardienii Revoluției au transmis la rândul lor un avertisment direct privind extinderea războiului.

„Dacă agresiunea împotriva Iranului se repetă, războiul regional promis se va extinde dincolo de regiune de această dată”, se arată într-un comunicat.

Teheranul a confirmat joi că analizează cea mai recentă poziție transmisă de Washington în cadrul negocierilor de pace. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a precizat că autoritățile iraniene examinează propunerile americane.

„Am primit punctele de vedere ale SUA și le analizăm”, a declarat oficialul iranian, citat de agenția Nour News.

Pakistanul continuă să joace rolul de intermediar între cele două state, după ce luna trecută a găzduit discuții de pace. Potrivit autorităților iraniene, în ultimele săptămâni au avut loc mai multe runde de comunicare indirectă între Washington și Teheran.

Noua ofertă transmisă de Iran către Statele Unite conține însă, în mare parte, solicitări deja respinse de Donald Trump. Printre acestea se numără controlul asupra Strâmtorii Ormuz, compensații pentru pagubele provocate de război, ridicarea sancțiunilor economice, deblocarea activelor iraniene înghețate și retragerea trupelor americane din regiune.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să genereze efecte economice globale, în special prin creșterea prețurilor la petrol și combustibili. Situația pune presiune suplimentară asupra administrației americane înaintea alegerilor legislative din noiembrie.

La șase săptămâni după instaurarea armistițiului, piețele internaționale rămân afectate de incertitudinea privind aprovizionarea cu energie. Creșterea cotațiilor petrolului alimentează temerile privind inflația și impactul asupra economiei mondiale.

În Statele Unite, Donald Trump se confruntă cu scăderea nivelului de aprobare publică, pe fondul majorării prețurilor la carburanți. Casa Albă încearcă astfel să obțină un acord rapid care să stabilizeze piețele energetice și să reducă presiunea electorală asupra Partidului Republican.

Potrivit estimărilor internaționale, înaintea izbucnirii războiului, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate traversau Strâmtoarea Ormuz. Blocajele provocate de conflict au generat una dintre cele mai severe perturbări energetice din ultimele decenii.

Iranul a anunțat miercuri instituirea unei „zone maritime controlate” în Strâmtoarea Ormuz și a precizat că tranzitul navelor comerciale va necesita autorizare specială din partea unei autorități create pentru administrarea regiunii.

Autoritățile iraniene susțin că intenționează să permită accesul statelor considerate prietene și celor care acceptă noile condiții impuse de Teheran. Măsura ar putea include și taxe de tranzit, variantă considerată inacceptabilă de Washington.

În pofida tensiunilor, mai multe petroliere au traversat în ultimele zile strâmtoarea. Două superpetroliere chineze care transportau aproximativ 4 milioane de barili de petrol au ieșit miercuri din zonă, în timp ce un petrolier sud-coreean încărcat cu 2 milioane de barili de țiței din Kuweit a traversat strâmtoarea în cooperare cu Iranul.

Monitorul maritim Lloyd’s List a anunțat că cel puțin 54 de nave au tranzitat Strâmtoarea Ormuz săptămâna trecută, aproape dublu comparativ cu perioada precedentă. Chiar și așa, traficul rămâne mult sub nivelul normal de dinaintea războiului, când erau înregistrate între 125 și 140 de treceri zilnice.

Bombardamentele americano-israeliene au provocat moartea a mii de persoane în Iran înaintea armistițiului, în timp ce conflictul s-a extins și în Liban, unde sute de mii de oameni au fost obligați să își părăsească locuințele.

Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au declarat că obiectivele războiului vizează limitarea sprijinului oferit de Iran grupărilor regionale armate, destructurarea programului nuclear iranian și reducerea capabilităților sale de rachete și drone.

Cu toate acestea, Iranul continuă să dețină stocuri importante de uraniu îmbogățit și își menține capacitatea militară de a influența statele vecine prin intermediul milițiilor aliate și al arsenalului de rachete.

În paralel cu tensiunile din Orientul Mijlociu, Donald Trump continuă să promoveze consolidarea influenței americane în Groenlanda, teritoriu considerat strategic pentru securitatea Statelor Unite.

Trimisul special al SUA în Groenlanda, Jeff Landry, a declarat că Washingtonul trebuie să își extindă din nou prezența militară pe insula arctică.

„Cred că este timpul ca Statele Unite să-şi pună din nou amprenta asupra Groenlandei. Cred că aţi observat că preşedintele vorbeşte despre consolidarea operaţiunilor de securitate naţională şi despre realocarea personalului în anumite baze din Groenlanda”, a spus Jeff Landry.

Oficialul american a afirmat și că „Groenlanda are nevoie de Statele Unite”.

Declarațiile au provocat reacții la Nuuk și Copenhaga, în condițiile în care Donald Trump a susținut în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să controleze Groenlanda din motive de securitate națională.

Insula are o importanță strategică majoră deoarece se află pe ruta cea mai scurtă dintre Rusia și Statele Unite pentru eventuale rachete balistice. În plus, Groenlanda deține importante resurse de metale rare și poate deveni un punct-cheie pentru noile rute maritime deschise de topirea gheții arctice.

Autoritățile groenlandeze și daneze au reiterat însă că numai Groenlanda poate decide asupra propriului viitor politic și strategic.

Tabel. Principalele evoluții din conflictul SUA-Iran și implicațiile geopolitice: