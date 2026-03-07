Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că duminică, 8 martie, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu maxime ce pot ajunge până la 17 grade Celsius. În intervalul 8 martie, ora 9:00 – 9 martie, ora 9:00, în sud și sud-est, cerul va fi variabil, cu ceață locală dimineața și din nou pe timpul nopții. În restul țării, cerul va fi predominant senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge 50–55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar minimele între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în sudul Banatului.

În Capitală, pe 8 martie, vremea va fi frumoasă, cu valori termice peste mediile multianuale. Dimineața, temperatura minimă va fi între -1 și 1 grad Celsius, iar pe parcursul zilei vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va atinge 12–13 grade.

Potrivit prognozei săptămânale a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile normale pentru această perioadă, cu maxime care pot atinge 18 grade Celsius, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.

În intervalul 7 martie, ora 20:00 – 8 martie, ora 8:00, în regiunile sudice și sud-estice, cerul va fi variabil, local cu nebulozitate stratiformă sau ceață spre sfârșitul intervalului. În restul țării, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului. Temperaturile minime vor varia între -6 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest.

În Capitală, cerul va fi variabil, cu probabilitate de ceață sau nebulozitate joasă spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi între -1 și 1 grad Celsius.

În perioada 8 martie, ora 8:00 – 9 martie, ora 8:00, valorile termice vor rămâne comparabile cu cele din ziua precedentă și vor continua să fie peste mediile multianuale. În sud și sud-est, cerul va fi variabil, cu ceață sau nebulozitate stratiformă local dimineața și din nou noaptea. În restul țării, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea în sudul Banatului, cu rafale de 50–55 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în sudul Banatului. În București, maximele vor fi de 12–13 grade, iar minimele între -2 și 1 grad, cu cer variabil și posibilă ceață sau nebulozitate joasă.

Potrivit ANM, în intervalul 9 martie, ora 8:00 – 10 martie, ora 8:00, temperaturile vor rămâne peste mediile multianuale pentru această perioadă. În estul și sudul țării, dimineața și seara, vor apărea local ceață și nebulozitate joasă, iar în restul teritoriului cerul va fi mai mult senin.

Vântul va fi slab și moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților Meridionali (rafale de 70–80 km/h) și în sud-vest, mai ales în sudul Banatului (55–65 km/h), cu rafale izolate și în alte zone. Temperaturile maxime vor fi între 9 și 18 grade, iar cele minime între -10 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în Dealurile de Vest.

Cerul va fi variabil, cu nori joși și posibil ceață dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jur de 11 grade, cu minime între -1 și 1 grad.

În intervalul 10 martie, ora 8:00 – 11 martie, ora 8:00, cerul va fi variabil, cu înnorări în sud și sud-est. Vântul va avea intensificări în zonele montane înalte și local în Banat, Moldova și sudul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 16 grade, iar minimele între -8 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea va persista ceața local în regiunile extracarpatice și izolat în restul țării.

În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 13–14 grade, iar cea minimă se va situa între 0 și 1 grad, mai coborâtă în zonele preorășenești. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Potrivit prognozei pentru intervalul 11 martie, ora 8:00 – 12 martie, ora 8:00, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil, dar cu înnorări temporare în vestul țării, unde izolat sunt posibile ploi slabe, și în regiunile extracarpatice, unde norii vor persista local. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade în Dealurile de Vest. Ceața va fi prezentă local în sud și est, dar și izolat în restul țării.

Pentru București, vremea va fi caldă, cu înnorări temporare, vânt slab până la moderat și valori termice peste mediile perioadei: temperatura maximă 12–13 grade, iar cea minimă 0–2 grade.

În intervalul 12 martie, ora 8:00 – 15 martie, ora 8:00, meteorologii prognozează temperaturi încă peste normalul perioadei, cu posibilitatea de ploi slabe în vestul țării. În Capitală, valorile termice vor rămâne ridicate pentru această perioadă, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă.