Vremea în ziua de Sâmbătă. România se va bucura de o zi predominant însorită și plăcută, cu maxime cuprinse între 7 grade pe litoral și 17 grade în vest și nord-vest.

În Dobrogea și Bărăgan, dimineața va fi caracterizată de înnorări ușoare, care se vor risipi treptat, lăsând loc soarelui. La amiază, temperaturile vor ajunge la aproximativ 10 grade, valori normale pentru această perioadă.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, dimineața poate fi marcată de ceață, urmată de soare și vreme bună. Temperaturile vor fi în scădere față de ziua precedentă, atingând în jur de 11 grade la prânz. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi senină, cu vânt slab și temperaturi în jur de 11 grade.

Nordul Transilvaniei și Maramureșul vor avea parte de vreme frumoasă, fără nori sau vânt semnificativ, cu maxime de până la 17 grade după-amiază.

În vestul țării, vremea va fi caldă și însorită, cu 17 grade la orele amiezii. Vântul va avea intensificări de până la 45 km/h în sudul Banatului, dar nu se așteaptă alte fenomene care să afecteze ziua. În depresiuni, Transilvania va avea dimineață rece, însă soarele va încălzi treptat aerul, cu maxime de 10 grade la Miercurea Ciuc și 15 grade la Alba Iulia. În Carpații Meridionali apar câțiva nori, fără precipitații.

În Oltenia, dimineața se va manifesta ceață, urmată de soare și temperaturi mai ridicate decât media perioadei, atingând 14 grade la Drobeta Turnu Severin.

Sudul țării va avea o zi însorită, cu maxime de până la 12 grade în Lunca Dunării după prânz.

Per ansamblu, sâmbătă se anunță o zi cu vreme frumoasă și temperaturi plăcute în majoritatea regiunilor țării.

În Capitală, sâmbătă se anunță o zi însorită, cu maxime de aproximativ 12 grade. Noaptea, condițiile de ceață revin, iar temperatura va coborî până la 0 grade.

La munte, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi în creștere. În masivele sudice vor apărea câțiva nori, dar fără precipitații. În restul zonei montane cerul va fi în mare parte senin, cu un vânt mai accentuat în Munții Banatului.