BERBEC S-ar putea să fii puțin împrăștiat astăzi. Mintea îți poate fugi înaintea pașilor și pașii înaintea programului. Nu e neapărat rău, dar dacă te apuci de hârtii serioase, contracte sau documente importante, ai putea constata că ai citit de două ori și ai înțeles o dată. E posibil să te preocupe ceva mai adânc, un gând repetitiv, o ambiție care nu te lasă în pace. Pentru cei mai tineri, ziua ar putea funcționa ca un mic examen interior: „Chiar asta vreau?” Nu e nevoie de răspuns solemn. Doar sincer. Nu pierde vremea cu lucruri mărunte doar ca să eviți o decizie mai mare. Viața nu te așteaptă, dar nici nu te fugărește.

TAUR Optimismul nu vine singur, trebuie întreținut. Dacă te înconjori de oameni care văd doar partea cenușie a vieții, e posibil să preiei și tu tonul lor. Evită-i astăzi, măcar pentru câteva ore, spun stelele! Conjunctura astrală pare să favorizeze adaptabilitatea. Schimbările dese, făcute cu cap, ar putea funcționa mai bine decât rigiditatea. Poate vei cere o favoare sau vei primi una — nu dramatiza, relațiile se hrănesc și din astfel de gesturi. Și, dacă ai onomastici prin familie, nu te face că ai uitat. Un mesaj scurt poate face mai mult decât un cadou scump.

GEMENI Astăzi s-ar părea că ai energie, dar, în discuții, argumentele par să rămână mai degrabă în mintea ta, să-ți fie mai greu să le emiți. Dacă încerci să convingi pe cineva, s-ar putea să vorbești prea iute și să pierzi efectul. Planeta Mercur, aflată într-un aspect favorabil pe zona tehnică, ar putea susține activități legate de tehnologie, informatică sau comunicare online. Dacă ai ceva de configurat, actualizat sau lansat, ar putea ieși bine. Nu transforma orice discuție într-o dezbatere olimpică. Unele lucruri se lămuresc și fără intervenția ta strălucită.

RAC Sâmbătă, reflexul tău defensiv ar putea să apară la primul semn de critică. Dar poate că astăzi nu este cazul să ridici scutul. Există un procent de noroc destul de semnificativ la care poți avea acces astăzi, doar că ar trebui să te implici și tu puțin. Dacă rămâi pragmatic și la obiect, fără divagații, ai putea rezolva ceva concret. În familie, contradicțiile pot apărea chiar și cu toate bunele intenții. S-ar putea să descoperi că oamenii chiar încearcă să ajute, doar că folosesc alt limbaj decât al tău.

LEU Te-ar putea nemulțumi cineva sau ceva, dar nu e clar dacă supărarea merită să-ți consumi energia în acea direcție. Până găsești momentul potrivit pentru o reacție, poate fi util să zâmbești — chiar și cu colții la vedere. Venus formează un aspect sensibil cu zona bunurilor comune, așa că discuțiile despre bani sau proprietăți ar putea deveni ușor tensionate. Nu lua nimic personal din prima. Pe de altă parte, ai putea avea nevoie serioasă de odihnă. Relaxarea nu îți știrbește demnitatea.

FECIOARĂ Domeniul sentimental ar putea aduce o surpriză plăcută sau o schimbare subtilă de ton. Poate cineva îți arată mai mult decât vorbește. Rațiunea rămâne punctul tău forte, dar astăzi poate ar fi util să nu diseci fiecare detaliu. Lumea pare să fie grăbită, iar tu ai putea câștiga dacă te miști puțin mai iute, fără să sacrifici calitatea. Sănătatea pare stabilă, iar asta, între noi fie vorba, e deja un motiv de liniște.

BALANŢĂ Sâmbătă nu par să fie multe motive de triumf zgomotos, dar nici de descurajare. Dacă lucrurile merg greu, amintește-ți că unele mori macină rar, dar fin. Ziua ar putea fi potrivită pentru planificare și mici achiziții. Nimic extravagant, dar ceva util. Stelele par să lase un spațiu favorabil pentru reevaluarea resurselor. Poate te gândești ce merită păstrat și ce poate fi schimbat.

SCORPION Primești informații multe, poate prea multe. Cheia ar putea fi selecția. Nu tot ce auzi îți este util. Conjunctura astrală sugerează o nevoie de organizare și tact. Dacă folosești doar datele care te avantajează direct, ai putea câștiga teren fără să te expui inutil. Spre seară, o plimbare într-un loc sigur și bine luminat ar putea fi exact ce-ți trebuie. Nu în căutarea dramatismului, ci a aerului curat.

SĂGETĂTOR Un mic fault sentimental ar putea apărea. Nimic catastrofal, dar suficient cât să-ți pună mândria la încercare. Jupiter, într-un aspect activ cu zona deciziilor, ar putea încuraja hotărâri rapide. Ai grijă: graba nu este totuna cu claritatea. După-amiaza te-ar putea găsi plin de energie și dorință de a face zece lucruri deodată. Realist vorbind, poate reușești cinci. Și nu e puțin.

CAPRICORN S-ar putea să fii în criză de timp, dar cu exces de invitații. Nu poți fi în două locuri simultan, chiar dacă uneori ai impresia că ar trebui. Familia și anturajul par să-ți fie favorabile. Cineva născut sub un semn de foc ar putea cere sprijinul tău. Ajută dacă poți, dar nu promite peste măsură. Saturn nu indică presiuni majore, dar amintește discret că disciplina rămâne aliatul tău.

VĂRSĂTOR Sâmbăta s-ar putea să ai tendința să vezi jumătatea goală a paharului, iar asta te poate face să ratezi oportunități, unele mai mărunte, ce-i drept. Stelele par favorabile în mai multe domenii, dar numai dacă alegi să acționezi fără prea multă publicitate. Plan tactic, pași calculați, discreție. Simte-te bine în pielea ta. Nu totul trebuie explicat sau justificat.

PEȘTI Nu se poate spune că e liniște deplină, dar nici furtună nu ar trebui să fie. Problemele care apar necesită atenția ta, însă nu în regim de alarmă. Luna formează un aspect ușor tensionat cu zona emoțională, așa că reacțiile pot fi amplificate. Păstrează-ți capul limpede. Dacă te simți în siguranță în rutina ta, nu e nevoie să schimbi direcția doar pentru că „așa se spune”. Ajută unde poți, dar fără să te lași copleșit.