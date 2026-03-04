BERBEC Se pare că ziua de joi ar putea începe mai bine decât te-ai fi așteptat. Capul mai limpede, ritmul mai coerent, lucrurile așezate. În activitatea ta, fie că ești deja prins în muncă, fie că încă jonglezi cu programul, s-ar putea să întâlnești nepăsare sau superficialitate. Știi genul acela de om care spune „lasă că merge și așa”? Ei bine, tu n-ai fost niciodată din acea categorie. Stelele par să lase un culoar bun pentru organizare și rezolvări pragmatice. Dacă îți faci ordine în sarcini, chiar și în cele mici, ziua ar putea căpăta o coerență neașteptată. Nu te mira dacă timpul trece repede. Uneori, când lucrurile curg, nici nu-ți dai seama când s-a înserat.

TAUR Nu te lansa în proiecte prea mari, astăzi. E posibil să apară tentația de a face un plan ambițios, dar realitatea ar putea interveni cu limitele ei bine cunoscute. Se pare că poziția lui Mercur, ușor tensionată, ar putea afecta comunicarea și negocierile. Nu dramatic, dar suficient cât să creeze mici neînțelegeri sau întârzieri. Poate cineva nu înțelege exact ce vrei, poate tu nu primești toate datele. Vorbește mult dacă e nevoie, dar fără să iei decizii definitive. Zâmbetul și calmul ar putea deschide uși pe care forțarea lor le-ar închide definitiv.

GEMENI Ai energie. Se simte. Dar lucrurile sau oamenii ar putea întârzia. Și asta te poate irita subtil. Conjunctura astrală pare favorabilă ideilor și replicilor inspirate. Dacă alegi să folosești povești, exemple, chiar și o tăcere bine plasată, ai putea transmite mai mult decât printr-un discurs elaborat. Spre finalul zilei, s-ar putea contura o veste bună sau o confirmare pe care o așteptai. Nu te grăbi să o transformi într-un plan grandios. Las-o să respire.

RAC Nu te grăbi să etichetezi oamenii astăzi. Se pare că lucrurile sunt mai nuanțate decât par la prima vedere. Fiecare are o motivație, chiar dacă nu o exprimă limpede. Venus, aflată într-o poziție delicată față de zona banilor comuni, ar putea aduce discuții legate de cheltuieli sau contribuții. Nu dramatiza. O conversație calmă ar putea regla diferențele. Nu aștepta prea mult de la întâlnirile de seară. Cu cât aștepți mai puțin, cu atât ai putea fi mai plăcut surprins.

LEU Ceva parcă te zgârie pe interior. Poate o replică, poate o atitudine, poate o amintire. Nu te repezi. Ai răbdare până când găsești momentul potrivit. Se pare că există două influențe opuse care apasă simultan pe zona relațiilor și a bunurilor comune. Poate de aceea discuțiile despre proprietăți, bani sau împărțeli ar putea deveni sensibile. Zâmbește, dar asta nu înseamnă să cedezi. Tactul ar putea fi mai important decât o demonstrație de forță.

FECIOARĂ Cineva ar putea încerca să se apropie mai mult decât este cazul. Nu din admirație neapărat, ci din interes. Conjunctura astrală pare să favorizeze activitățile sociale din prima parte a zilei. Un dialog, o întâlnire, o invitație ar putea aduce un real confort. Ai talenntul observării detaliilor și pentru munca bine făcute. Poate că astăzi ar merita să fii puțin mai atent și la jocurile sociale. Nu toți cei care zâmbesc sunt nevinovați, dar nici nu sunt toți periculoși.

BALANȚĂ Dimineața pare să decurgă bine. Ai putea corecta o eroare recentă fără prea mare efort. Iar satisfacția reparării ar putea conta mai mult decât pare. Stelele par să favorizeze zona mentală: proiecte, idei, logică, relații sociale. Nu pare să fie nevoie de gesturi dramatice, ci de coerență. Spre seară, o atmosferă caldă — un film, o discuție tihnită, o masă în familie — ar putea încheia ziua într-un mod plăcut.

SCORPION Dimineața ar putea avea un aer repetitiv, aproape mecanic. Aceleași discuții, aceleași gesturi, aceeași rutină. Și totuși, în spatele acestei aparente monotonii, ar putea apărea o veste bună. Se pare că până la prânz există o ușoară disarmonie, apoi lucrurile tind să intre într-un echilibru mai clar. Nu este o zi critică, iar asta, în sine, poate fi un avantaj. Stăpânește-ți pornirile extravagante. Cheltuielile impulsive ar putea părea justificate pe moment, dar complet inutile peste câteva zile.

SĂGETĂTOR Energia ta pare să fie vizibilă. Dacă mai ești în vacanță, ai putea umple casa de mișcare. Dacă lucrezi, ai putea iniția discuții, proiecte, direcții noi. Jupiter formează un aspect favorabil cu zona inițiativei, ceea ce ar putea susține începuturi sau motivarea altora. Totuși, începe doar activități pentru care știi sigur că ai resurse suficiente să le duci mai departe. Implicarea în viața celor mici — copii, tineri, chiar animale — ți-ar putea aduce o bucurie autentică.

CAPRICORN Pari să te gândești la viitor, la planuri pe termen lung. Foarte bine. Dar ziua de astăzi s-ar părea că are propriile urgențe. Poziția lui Saturn, în raport tensionat cu zona sănătății sau a articulațiilor, ar putea readuce în atenție o durere veche sau o oboseală ignorată. Nu forța. Nu promite prea mult. Nu pentru că n-ai putea, ci pentru că nu pare să fie nevoie. Analizează sursele de venit, vezi ce poate fi optimizat, dar păstrează discreția.

VĂRSĂTOR Conjunctura astrală pare ușor instabilă în zona parteneriatelor. Nu neapărat negativă, dar sensibilă. Ar putea fi potrivit să amâni întâlnirile importante sau deciziile majore. Liberul arbitru rămâne al tău, dar prudența nu strică. Fii atent la ce înseamnă colaborare: în afaceri, în dragoste, în promisiuni. Un pas mic, bine calculat, poate fi mai înțelept decât un salt spectaculos.

PEȘTI Se conturează o oportunitate. Poate o propunere, poate o perfecționare, poate un drum. Nimic garantat, dar ceva care te poate scoate din rutină. Totuși, ziua de astăzi pare mai potrivită pentru a observa decât pentru a face schimbări radicale. Stelele nu indică momentul ideal pentru răsturnări de situație. Rămâi în „acvariul” tău încă puțin. Nu pentru că nu ai putea ieși, ci pentru că apa trebuie testată înainte să plonjezi.