ANM (Administrația Națională de Meteorologie) vine cu prognoza meteo actualizată pentru acest weekend. După o dimineață rece, cu temperaturi negative în mare parte din țară, sâmbătă se va înregistra o vreme plăcută.

Totuși, specialiștii ANM indică diferențe destul de mari de temperaturi între diferitele zone ale României.

În vestul țării se vor atinge valori de 16-18°C, în timp ce în regiunile estice se vor înregistra în jur de 10°C și chiar mai puțin în Dobrogea. Vremea va rămâne agreabilă și duminică, însă dimineața va fi frig, iar pe alocuri se vor forma nori joși și ceață.

Meteorologii ANM precizează că nu sunt așteptate precipitații semnificative în aproape nicio zonă a țării.

Elena Mateescu, directorul general al ANM, a declarat pentru România TV că se estimează vreme frumoasă până la Paște, deși este prea devreme pentru a avea o prognoză exactă pentru sărbători.

Potrivit acesteia, în weekend se va înregistra primăvară timpurie, cu temperaturi maxime cuprinse între 8 și 18 grade, iar minimele vor rămâne negative în depresiuni, sub -5 și -6 grade. În sudul Banatului, valorile minime se vor situa între 7 și 8 grade Celsius.

Mateescu a precizat că în Capitală maximele vor fi între 10 și 14 grade, iar minimele apropiate de 0 grade. Ea a mai explicat că, pe parcursul zilelor următoare, vor fi posibile intensificări ale vântului, cu valori de 55-60 km/h în Moldova și nordul Dobrogei și peste 65 km/h în zona montană.

Totodată, în nopțile și diminețile următoare, la nivel local, este posibil să apară ceață ca urmare a nebulozității stratiforme.

„Vom avea primăvară în weekend având în vedere regimul de temperaturi care cu mili variații de la o zi la alta se va situa între 7 până la 15-16 grade. Iată, duminică de 8 martie, contăm pe temperatură maximă, în general, între 8 până la 18 grade. Şi minimele vor fi în creștere, dar mai rămân negative, în special în depresiuni, sub minus 5, minus 6 grade, în timp ce în sudul Banatului, valorile minime se vor situa între 15 până la 7-8 grade Celsius. În Capitală, cu mici variații de asemenea de la o zi la alta, maximele vor fi și ele cuprinse între 10 până la 12-14 grade Celsius, iar minimele apropiate de 0 grade astfel încât pe ansamblu din punct de vedere termic la acest sfârșit de săptămână și săptămâna viitoare vremea va fi în general frumoasă și cu temperaturi peste normalul datei din calendar. Nu excludem să mai avem intensificări ale vântului cu valori cuprinse, de pildă astăzi, mai ales în partea de est și sud-est a țării, în special în Moldova și Nordul Dobrogei, 55-60 de km pe oră, iar în zona montană peste 65 de km pe oră. În același timp este posibil ca să mai consemnăm la nivel local, pe parcursul nopților și dimineților. ceaţă ca urmare a nebulozității stratiforme”, a afirmat Elena Mateescu.

În plus, ANM a emis prognoza actualizată pentru intervalul 9 martie – 6 aprilie, arătând că vremea se va menține plăcută, cu temperaturi mult mai ridicate decât valorile normale pentru această perioadă.

Meteorologii au estimat că ploile vor fi deficitare în toate regiunile, însă la începutul lunii aprilie cantitățile de precipitații vor reveni la valori apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.

Astfel, românii se pot aștepta la o primăvară timpurie, cu zile însorite și temperaturi peste media obişnuită, dar cu posibile intensificări ale vântului și apariția ceții în zonele joase dimineața și noaptea.

Cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate, mai ales în nordul teritoriului și în zona de munte aferentă.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracapatice, dar mai ales în extremitatea de nord-vest, iar în rest valorile termice vor

fi apropiate de cele normale, potrivit ANM.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, local, în regiunile nordice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, mai precizează meteorologii ANM.