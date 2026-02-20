Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru intervalul 23 februarie – 23 martie 2026, iar estimările indică o tendință clară de încălzire a vremii, cu temperaturi peste valorile normale ale perioadei în majoritatea regiunilor.

Potrivit meteorologilor, regimul termic va fi în creștere încă din primele zile ale intervalului, iar precipitațiile vor avea un caracter variabil, cu diferențe între sud și nord.

Specialiștii ANM arată că săptămâna viitoare va debuta cu temperaturi în creștere în toată țara, vremea urmând să devină mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în vest și sud-vest.

Ei precizează că precipitațiile vor fi deficitare în sud, local excedentare în nord, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul normalului climatologic. În zonele joase vor predomina ploile, în timp ce la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, mai ales la altitudini de peste 1.800 de metri.

Temperaturile maxime se vor încadra, cu ușoare variații de la o zi la alta, între 3 și 16 grade Celsius, iar tendința de încălzire se va menține și în săptămânile următoare.

În perioada 23 februarie – 2 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale, în special în vestul și sud-vestul României. În sud va ploua mai puțin decât de obicei, în timp ce în nord se pot înregistra cantități local excedentare. În restul țării, precipitațiile se vor încadra în limitele obișnuite pentru această perioadă.

Pentru intervalul 2 – 9 martie, meteorologii estimează că temperatura medie a aerului va depăși normalul în toate regiunile, cu abateri pozitive mai accentuate în jumătatea vestică. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de valorile climatologice specifice începutului de martie.

În săptămâna 9 – 16 martie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor multianuale. Și regimul pluviometric va rămâne apropiat de normal.

Ultima săptămână a intervalului, 16 – 23 martie, va aduce temperaturi ușor peste normal la nivelul întregii țări, în timp ce precipitațiile vor fi, în toate regiunile, apropiate de valorile obișnuite pentru a doua parte a lunii martie.

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 că, până duminică, cât timp sunt în vigoare codul galben și informarea meteorologică, fenomenele de iarnă vor afecta zone extinse din sud-sud-estul țării.

Aceasta a arătat că sunt așteptate intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol și depuneri de strat de zăpadă.

Potrivit acesteia, începând din după-amiaza zilei anunțate și până sâmbătă seara, vântul va sufla cu rafale de 50-60 km/h, iar din timpul nopții precipitațiile se vor transforma treptat în ninsori.

Vremea va fi rece, mai ales în jumătatea de nord a Moldovei, unde maximele vor fi negative, iar și în zilele următoare valorile termice se vor menține scăzute.

Elena Mateescu a subliniat însă că, din 23-24 februarie, regimul de temperaturi va crește simțitor, astfel încât, din punct de vedere meteorologic, primăvara ar putea debuta chiar înainte de 1 martie.

Pentru data de 24 februarie sunt estimate maxime între 4 și 14 grade Celsius, urmând ca valorile să crească ușor pe parcursul săptămânii viitoare, în special în vestul țării, unde vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit.