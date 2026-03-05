În intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00, se prognozează intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-45 km/h, pe parcursul zilei de joi în nordul și centrul Moldovei, iar vineri în nord-estul Munteniei și sudul Dobrogei.

Pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali rafalele vor ajunge la 60-65 km/h, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Atenționarea cod galben de vânt emisă pentru vineri, între orele 8:00 și 20:00, vizează Moldova și nordul Dobrogei, unde vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50-65 km/h.

În București, valorile termice se vor menține peste cele specifice perioadei. Joi, temperatura maximă va ajunge până la 16 grade, cu cer temporar noros și vânt slab spre moderat, iar minima va fi între 1 și 3 grade. Vineri, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 12-13 grade.

În perioada 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 8:00, precipitațiile cuprind aproape întreaga țară. Până joi dimineață, acestea se concentrează în special în jumătatea estică a României.

Predomină ploile, adesea sub formă de aversă, iar în centrul și estul teritoriului, precum și în noaptea de miercuri spre joi în sud-est, se semnalează perioade cu lapoviță, ninsoare și măzăriche. Cantitățile de apă estimate de meteorologi sunt de 10-15 l/mp, suficiente pentru apariția poleiului și a ghețușului în condiții de temperaturi scăzute.

În acest context, meteorologii atenționează asupra unor efecte posibile ale vremii: apariția poleiului și ghețușului pe carosabil, vizibilitate redusă în condiții de viscol, perturbări în transportul rutier și feroviar și condiții severe pe crestele montane.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările la altitudini mari în intervalele cu cod portocaliu, să echipeze corespunzător autovehiculele, să asigure obiectele expuse vântului și să se informeze constant din surse oficiale.