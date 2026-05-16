Cum se îngrijesc florile din grădină la începutul verii? Suntem la mijlocul lunii mai, un moment absolut crucial în calendarul oricărui pasionat de grădinărit care dorește să își pregătească plantele pentru valul de căldură ce va urma.

Vedetele grădinii, precum trandafirii, irișii și hortensiile, se află în această perioadă în plin proces de înflorire sau de formare a bobocilor. La trandafiri, este momentul ideal pentru aplicarea unui îngrășământ bogat în fosfor și potasiu, fiind totodată vitală verificarea atentă a frunzelor pentru a depista afidele sau petele negre, situație în care se recomandă o stropire preventivă.

Irișii de grădină, aflați acum în plină floare, necesită o îngrijire post-înflorire specifică: tăierea tijei florale de la bază este obligatorie, însă frunzele trebuie lăsate intacte pentru a hrăni rizomul pentru sezonul următor.

În ceea ce privește hortensia, supranumită și „setoasa” grădinii, aceasta resimte din plin arșița soarelui de mai, astfel că pământul trebuie menținut constant umed, preferabil prin adăugarea unui strat de mulci din scoarță sau iarbă tăiată care să protejeze rădăcinile de căldură.

Plantele anuale, precum mușcatele și cârciumăresele, devin extrem de gurmande pe măsură ce mercurul din termometre urcă. Pentru a evita ca mușcatele scoase recent din casă să se transforme în „bețe” inestetice, este necesară ciupirea vârfurilor pentru a stimula ramificarea, alături de o udare riguroasă efectuată doar dimineața devreme pentru a preveni arsurile solare pe frunziș.

Cârciumăresele semănate direct în grădină necesită o rărire atentă, lăsând un spațiu de aproximativ 20-30 cm între exemplare; această măsură asigură circulația aerului și previne apariția făinării sau a mucegaiului alb, care pot compromite rapid sănătatea culturii.

Aloe Vera, cactusul și ficusul pot profita enorm de aerul proaspăt, dacă se respectă regula de aur a acomodării treptate. Deși Aloe Vera și cactușii sunt nativi zonelor aride, după o iarnă petrecută în spatele geamurilor care filtrează lumina, aceștia trebuie ținuți în prima săptămână la umbră luminoasă înainte de a fi mutați treptat spre soare direct.

Ficusul, deși amator de aer curat, manifestă o intoleranță clară la curenții de aer și la soarele direct de la prânz, locul său ideal fiind un balcon umbrit sau sub coroana unui copac, dar numai după ce frunzele i-au fost șterse de praf pentru a-i permite să respire eficient în noul mediu.

Mușcatele, cârciumăresele și trandafirii la ghiveci, sunt plante iubitoare de soare și de balcon care au nevoie de energie maximă pentru a străluci. În cazul mușcatelor și al cârciumăreselor, hidratarea este esențială, acestea trebuind udate constant, chiar și zilnic dacă sunt expuse direct razelor solare. Pentru a stimula apariția unor noi boboci și a asigura o înflorire bogată, este recomandat să le ciupiți vârfurile și să curățați periodic florile uscate.

O atenție deosebită trebuie acordată trandafirilor la ghiveci, care devin vulnerabili la dăunători precum afidele sau păianjenul roșu odată cu instalarea căldurii. Pentru a le menține umiditatea necesară, pulverizați-le frunzele cu apă dimineața devreme, însă evitați această procedură seara pentru a preveni riscul de apariție a mucegaiului.

În cazul florilor delicate, precum orhideele, irișii și hortensiile, cuvântul cheie este echilibrul. Orhideele trebuie protejate de soarele direct care le poate arde frunzele prin geam, iar metoda optimă de udare presupune scufundarea ghiveciului în apă o dată pe săptămână, timp de 15 minute, urmată de o scurgere atentă.

Hortensia, al cărei nume provine din grecescul „Hydra” datorită nevoii sale mari de apă, necesită un pământ mereu reavăn, ceea ce poate însemna udări repetate dimineața și seara în zilele toride. Pentru irișii cultivați la ghiveci, după ce perioada de înflorire s-a încheiat, este important să tăiați tija florală, lăsând însă frunzele verzi intacte pentru a permite bulbului să acumuleze energia necesară pentru anul viitor.

Plantele rezistente, reprezentate de Aloe Vera și cactuși, intră în această perioadă în etapa de creștere activă. Acestea trebuie scoase la lumină maximă, însă procesul trebuie să fie unul gradual dacă au fost ținute la umbră pe parcursul iernii, pentru a le obișnui cu soarele direct.

Deși frecvența udărilor trebuie să crească acum, regula de aur rămâne lăsarea pământului să se usuce complet între intervenții, fiind întotdeauna mai bine să oferiți plantelor mai puțină apă decât prea multă.

Ficusul necesită o atenție specială în ceea ce privește igiena și amplasarea. Frunzele sale mari trebuie șterse regulat cu o cârpă umedă pentru a elimina praful, asigurând astfel o „respirație” optimă și o fotosinteză eficientă. Deoarece ficusul nu suportă curenții de aer rece produși de aerul condiționat, este indicat să îl mutați într-un loc ferit imediat ce începeți să folosiți sistemele de climatizare în apartament.