Reguli pentru gunoi. Cu venirea primăverii sau în plin sezon de toamnă, tăierea pomilor fructiferi și curățenia din grădină devin activități obișnuite pentru gospodării. După finalizarea lucrărilor, mulți se întreabă: ce fac cu crengile, frunzele și resturile vegetale? Aruncarea lor la gunoiul menajer poate fi nu doar ineficientă, ci și ilegală, cu amenzi de până la 1.500 de lei.

Resturile vegetale din grădină fac parte din categoria deșeurilor biodegradabile, care trebuie colectate separat. Dacă sunt depozitate în pubelele obișnuite:

Supraîncărcă sistemul public de colectare a deșeurilor.

Cresc costurile de transport și depozitare.

Blochează procesele de reciclare și compostare.

Majoritatea regulamentelor locale de salubritate interzic explicit aruncarea crengilor și frunzelor în containerele de gunoi menajer, iar nerespectarea acestor norme poate atrage sancțiuni.

Există mai multe opțiuni legale și ecologice:

1. Colectarea prin serviciul local de salubritate

Primăriile și operatorii de salubritate organizează campanii sezoniere pentru ridicarea deșeurilor vegetale. În general, acestea au loc primăvara și toamna, în zile stabilite, iar pentru cantități mari poate fi necesară notificarea prealabilă.

2. Puncte de colectare dedicate

Unele localități oferă puncte temporare sau permanente de colectare pentru resturile vegetale, unde poți depune frunze și crengi. Această opțiune este rapidă și sigură din punct de vedere legal.

3. Compostarea la domiciliu

Transformarea crengilor tocate și a frunzelor în compost este soluția ecologică ideală. Compostul rezultat devine un îngrășământ natural valoros, reducând nevoia de fertilizatori chimici și diminuând cantitatea de deșeuri trimisă la groapa de gunoi.

Sancțiunile pentru aruncarea crengilor și frunzelor în locuri nepermise variază între 400 și 800 de lei. În cazurile mai grave, cu cantități mari sau afectarea serviciului public de salubritate, amenda poate ajunge până la 1.500 de lei. Aceste reguli au scop preventiv: descurajează abandonarea haotică a deșeurilor vegetale și protejează mediul.