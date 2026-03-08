Începând cu august 2026, șoferii din România care nu achită amenzile rutiere riscă suspendarea dreptului de a conduce, conform Ordonanței de urgență nr. 7/2026 privind reforma administrației publice.

Această măsură urmărește creșterea disciplinei rutiere și eficientizarea procesului de colectare a amenzilor, fără a fi nevoie de ridicarea fizică a permisului de conducere.

Autoritățile vor avea posibilitatea de a suspenda electronic permisul de conducere dacă șoferul nu achită amenda în termen de 90 de zile de la aplicare. Procesul va fi gestionat de Poliția Română, în colaborare cu administrațiile publice locale, printr-o platformă informatică special dezvoltată.

În primele 15 zile după aplicarea amenzii, șoferul poate contesta sancțiunea sau poate plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. După acest termen, autoritățile vor monitoriza neplata amenzii și, dacă aceasta nu este achitată până la termenul de 90 de zile, dreptul de a conduce va fi suspendat automat în evidențele informatice.

Măsura nu implică predarea fizică a permisului de conducere. Șoferul va figura în bazele de date ca având dreptul de a conduce suspendat. În cazul în care este prins conducând în această perioadă, se consideră comiterea unei fapte penale, declanșându-se procedurile de întocmire a unui dosar penal.

Șoferii pot achita amenda în orice moment. Odată ce plata este înregistrată și comunicată autorităților locale, suspendarea permisului va fi ridicată în maximum două zile, devenind efectivă de la ora 00:00 a zilei următoare.

Durata suspendării va fi proporțională cu valoarea amenzii, astfel încât o zi de suspendare corespunde fiecărui 50 de lei din cuantumul amenzii. De exemplu, pentru o amendă de două puncte (echivalentul a 405 lei, având în vedere că un punct-amendă este de 202,5 lei), perioada de suspendare va fi de aproximativ 8 zile.

Pentru a pune în aplicare această măsură, Poliția Română și Ministerul Finanțelor vor adapta sistemele informatice, astfel încât suspendarea și reactivarea permisului să fie automate și transparente. În termen de 60 de zile, vor fi elaborate norme metodologice, aprobate prin hotărâre de Guvern, iar ulterior se vor modifica regulamentele de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 195/2002.