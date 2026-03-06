Guvernul din Malta a lansat o măsură inedită pentru reducerea aglomerației rutiere pe insulă, oferind un bonus de 25.000 de euro tinerilor care renunță la obținerea permisului de conducere timp de cinci ani.

Oferta se adresează persoanelor cu vârsta de până la 30 de ani și are scopul de a diminua traficul intens, care face deplasarea dificilă în ciuda drumurilor moderne construite recent, potrivit publicației italiene La Repubblica.

În prezent, pe insulă circulă 457.000 de mașini, cu aproape 3.754 de înmatriculări noi în doar un trimestru al anului 2025. În raport cu populația, Malta se situează pe locul 32 în clasamentul mondial, însă problema majoră este densitatea mașinilor raportată la suprafața disponibilă.

Autoritățile consideră că lipsa spațiului locativ este urgența reală, având în vedere că insula are doar 317 kilometri pătrați, iar populația totală a crescut de la 440.000 la 550.000 în ultimii zece ani.

În paralel, densitatea populației a urcat de la 1.263 la 1.766 de locuitori pe kilometru pătrat, cea mai mare rată de creștere din Europa, cu o majorare de 3,83% într-un singur an.

Creșterea demografică rapidă nu este legată în mod direct de politica „pașaportului de aur”, prin care cetățenia malteză a fost oferită unor non-europeni bogați, ci mai degrabă de prosperitatea economică care atrage anual mii de lucrători străini.

În 2024, Malta a raportat cea mai mare rată de imigranți pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, depășind Cipru și Luxemburg, iar populația rezidentă născută în străinătate a crescut cu 266% între 2011 și 2022.

Mulți imigranți, în special din Bangladesh și Siria, au ajuns să lucreze în sectoarele construcțiilor și restaurantelor, contribuind la dezvoltarea infrastructurii și a locuințelor destinate acestora, dar și la aglomerarea rutieră.

Politicile de mobilitate durabilă par o reacție necesară a guvernului din Malta, care încearcă să facă față unei insule supraaglomerate de mașini, case și oameni. Jumătate din bugetul de cinci milioane de euro pentru acest program a fost deja alocat.

Cei care acceptă să renunțe la permis vor avea interdicție de a conduce atât pe teritoriul Maltei, unde pot folosi autobuze gratuite, cât și în străinătate. În cazul încălcării regulilor, amenda este de 5.000 de euro, la care se adaugă alte sancțiuni penale.

Dacă după cei cinci ani tinerii vor dori să reia conducerea, vor fi nevoiți să parcurgă 15 ore de instruire și să respecte obligatoriu regulile de circulație pe partea stângă, specifică fostei colonii britanice.