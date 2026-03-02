Falcon Defence a anunțat intrarea oficială pe piața din România prin lansarea unei platforme integrate pentru materiale energetice și muniție de artilerie. Contractele semnate pentru 2026, în valoare de 253 de milioane de euro, vor fi onorate prin rețeaua existentă de facilități din Europa și Asia.

În prezent, compania poate furniza lunar 5.000 de proiectile complete de 155 mm. Prin parteneriate internaționale, capacitatea rețelei ar urma să crească la 30.000 de proiectile pe lună până în trimestrul al doilea din 2026.

Prima fază a proiectului din România va adăuga o capacitate internă de 10.000 de proiectile pe lună. Astfel, ar urma să fie asigurat un volum securizat de aproximativ 220.000 de proiectile pentru livrările din 2026. Producția va respecta standardele NATO și reglementările europene privind controlul exporturilor.

Proiectul presupune retehnologizarea și reactivarea unei platforme industriale existente, achiziționată cu aprobarea investiției străine directe în 2025.

Investiția estimată pentru prima fază este de aproximativ 50 de milioane de euro. Compania estimează crearea a 100–150 de locuri de muncă directe și câteva sute de locuri de muncă indirecte.

Investițiile vor include modernizarea infrastructurii energetice, a rețelelor de apă și a sistemelor de telecomunicații. Etapele următoare vor viza linii suplimentare pentru producția de RDX și TNT, cu scopul consolidării autonomiei României în domeniul materialelor energetice.

CEO-ul și fondatorul Falcon Group, Morten Reimers, a declarat că integrarea în ecosistemul de apărare NATO și UE presupune procese complexe de reglementare și conformitate și că aprobarea investiției străine directe și preluarea platformei industriale din România reprezintă un pas strategic.

„Falcon nu este doar un producător, ci o punte industrială. Integrarea în ecosistemul de apărare NATO și UE presupune procese complexe de reglementare și conformitate. Am obținut aprobarea pentru investiție străină directă și pentru preluarea unei platforme industriale în România — un pas esențial din punct de vedere strategic. Prin cooperare industrială structurată cu parteneri internaționali, aducem capacitate integrată de producție în interiorul ecosistemului european. România are tradiție industrială, forță de muncă specializată și relevanță geopolitică. Reactivarea unor foste platforme industriale înseamnă transformarea unor spații abandonate în motoare de dezvoltare economică și infrastructurală”, a declarat Morten Reimers.

Directorul pentru Afaceri Guvernamentale și Strategice, Cătălin Cîrlănaru, a precizat că semnarea contractelor ferme pentru 2026 arată că intrarea pe piața din România are la bază capacitate reală.