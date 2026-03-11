În contextul internațional actual, marcat de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de incertitudini în transportul aerian, tot mai mulți turiști români preferă să își petreacă vacanțele în țară. România este percepută ca o destinație sigură și accesibilă, care oferă o varietate mare de opțiuni turistice, de la litoral și stațiuni montane până la zone balneare sau orașe cu patrimoniu cultural.

Pentru mulți turiști, concediul rămâne în primul rând un moment dedicat relaxării și timpului petrecut alături de cei apropiați. Datele Travelminit arată că peste jumătate dintre români aleg să călătorească împreună cu familia, în timp ce aproape 35% preferă vacanțele în cuplu.

Planificarea vacanțelor a devenit însă mai atentă. Aproximativ 38% dintre turiști combină rezervările făcute din timp cu decizii luate în apropierea plecării, în timp ce aproape o treime își organizează concediile cu mult înainte.

În acest context, reprezentanții Travelminit spun că modul în care românii își organizează vacanțele s-a schimbat vizibil în ultima perioadă.

„În ultimele luni observăm că turiștii români sunt mai atenți atunci când își planifică vacanțele și încearcă să își păstreze flexibilitatea. Mulți dintre ei preferă să își organizeze sejururile în etape, combinând rezervările făcute din timp cu decizii luate mai aproape de momentul plecării", au spus cei de la Travelmint pentru Capital.ro.

Oferta diversificată de destinații turistice din România rămâne unul dintre principalele motive pentru care mulți turiști aleg să își petreacă vacanțele în țară. De la litoralul Mării Negre și Delta Dunării până la stațiunile montane sau regiunile istorice, turiștii au la dispoziție numeroase opțiuni pentru sejururi scurte sau vacanțe mai lungi.

Accesibilitatea și diversitatea experiențelor turistice contribuie la popularitatea acestor destinații, mai ales într-o perioadă în care mulți turiști preferă locuri ușor de ajuns și considerate sigure.

„În preferințele turiștilor se regăsesc în continuare destinațiile clasice din România, care oferă atât varietate, cât și accesibilitate. Printre regiunile cel mai des alese regăsim Transilvania, dar și litoralul românesc, Delta Dunării, Bucovina sau Banat. În contextul actual, această diversitate devine un avantaj important, pentru că turiștii pot alege destinații apropiate, ușor de accesat și considerate sigure”, au mai explicat reprezentanții Travelmint.

Tensiunile internaționale și incertitudinile legate de transportul aerian îi determină pe unii turiști să își regândească planurile de vacanță. În astfel de perioade, destinațiile interne devin o alternativă mai sigură și mai ușor de gestionat.

„Contextul internațional are un impact major asupra modului în care românii își planifică vacanțele, chiar dacă nu este singurul factor care influențează decizia. În perioadele în care există incertitudine legată de zboruri sau de stabilitatea unor destinații externe, mulți turiști preferă să aleagă opțiuni mai apropiate și mai ușor de gestionat”, spun reprezentanții Travelmint pentru Capital.ro.

România devine astfel o alegere firească pentru mulți turiști, mai ales pentru vacanțe de câteva zile, deoarece varietatea mare de destinații – litoral, munte sau zone balneare – le permite românilor să găsească alternative atractive în interiorul țării, fără să fie nevoiți să își schimbe planurile de vacanță.

Prețul și serviciile incluse în pachetele turistice rămân criterii importante pentru turiști atunci când își aleg vacanțele. Aproape trei sferturi dintre români spun că tarifele avantajoase sunt decisive, iar peste jumătate analizează cu atenție facilitățile incluse, precum micul dejun sau accesul la spa.

În acest context, cardurile de vacanță continuă să joace un rol important în turismul intern.

„Cardurile de vacanță continuă să joace un rol important în turismul intern, chiar dacă au existat mai multe ajustări legislative privind modul de acordare și utilizare a acestora. Din ceea ce observăm pe platforma noastră, chiar și în acest context, cardurile de vacanță rămân un instrument foarte utilizat de turiști atunci când își rezervă sejururi în România. Aproape jumătate dintre turiști spun că dețin un astfel de card și îl folosesc frecvent pentru a acoperi o parte din costurile vacanței”, spun cei de la Travelmint pentru Capital.ro.

Românii tind să își organizeze concediile în funcție de buget și de programul de lucru, iar sejururile scurte devin tot mai populare. Majoritatea turiștilor optează pentru vacanțe de aproximativ trei nopți, care pot fi integrate mai ușor în calendarul profesional.

„Pentru sezonul estival din acest an ne așteptăm ca turiștii români să își planifice vacanțele într-un mod echilibrat. Bugetul rămâne unul dintre factorii principali care influențează durata vacanței, peste 70% dintre turiști spunând că acesta este criteriul care le determină perioada sejurului. De asemenea, românii tind să prefere sejururi relativ scurte, de aproximativ trei nopți, care pot fi integrate mai ușor în programul de lucru. Ceea ce observăm este faptul că românii aleg să-și planifice mai multe mini-vacanțe pe parcusul anului, în jur de două sau trei sejururi mai scurte și nu mai optează pentru un singur concediu lung”, spun reprezentanții companiei pentru Capital.

Chiar dacă platforma Travelminit este specializată în rezervări de cazare în România, reprezentanții companiei spun că perioadele de incertitudine internațională determină o parte dintre turiști să se orienteze către vacanțe interne.

„Travelminit este o platformă specializată în rezervări de cazare în România, astfel că datele noastre sunt concentrate în principal pe turismul intern. Din acest motiv nu avem o imagine completă asupra evoluției rezervărilor către destinații externe sau asupra interesului pentru anumite regiuni din Orientul Mijlociu”, spun reprezentanții companiei pentru Capital.ro.

Reprezentanții Travelminit mai spun că, în perioadele în care există incertitudine la nivel internațional, o parte dintre turiști preferă să aleagă destinații din România, cel puțin pentru vacanțele planificate pe termen scurt. Potrivit acestora, oferta variată de destinații din țară le permite multor români să găsească alternative atractive pentru sejururi relaxante, fără să depindă de călătorii externe.