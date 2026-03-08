Operatorii turistici de pe litoralul românesc se confruntă cu dificultăți majore în pregătirea sezonului estival 2026, deși unitățile sunt pregătite să primească turiști încă de la 1 mai. Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) atrage atenția că actualul cadru legislativ împiedică obținerea la timp a certificatelor de clasificare, autorizațiilor și avizelor necesare, ceea ce poate bloca deschiderea legală a hotelurilor, pensiunilor și beach barurilor.

De ani de zile, legislația în turism rămâne neadaptată realităților de pe litoral, iar reglementările ambigue sau contradictorii pun în dificultate operatorii economici. Un exemplu este Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, care, deși modificată, nu ține cont de caracterul sezonier al beach barurilor sau al altor structuri turistice temporare.

În consecință, operatorii trebuie să urmeze aceleași proceduri birocratice complexe ca pentru construcțiile permanente, ceea ce generează întârzieri și blocaje administrative.

”Deţinătorii de structuri turistice de pe Litoral au decis să respecte legea şi să deschidă sezonul estival la 1 mai. Din păcate, cadrul normativ actual face imposibilă deschiderea în condiţii legale a tuturor unităţilor din staţiuni. Comitetul Director al FPTR afirmă cu fermitate că actualul cadru normativ nu permite obţinerea, în timp util, de la autorităţile centrale şi locale competente, a tuturor certificatelor de clasificare, autorizaţiilor şi avizelor necesare”, transmite Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), într-un comunicat de presă, duminică.

Pentru a sprijini deschiderea sezonului estival, FPTR a semnat pe 11 februarie 2026 un protocol de colaborare cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Protocolul prevede implicarea directă a specialiștilor din minister și a autorităților locale din județul Constanța în procesul de autorizare și control.

Cu toate acestea, întâlnirea programată pentru 18 februarie 2026 a fost anulată oficial din cauza ninsorii, iar o nouă dată nu a fost stabilită. FPTR subliniază că aceste întârzieri afectează dialogul instituțional și riscă să blocheze deschiderea sezonului estival în condiții legale.

”În aceste condiţii, membrii FPTR şi o mare parte a altor unităţi de pe litoral au decis să deschidă sezonul estival la 1 mai şi să îşi asume riscul de a suporta controale şi amenzi pentru faptul că, din motive obiective, nu reuşesc să obţină toate documentele necesare în timp util. Nu putem să nu remarcăm că, prin această «pasivitate» a autorităţilor centrale şi locale, afirmaţiile unui coleg, specialist incontestabil în turism, care, de altfel, şi-a dat demisia de onoare din Guvern, devin din nou de actualitate. Prin menţinerea actelor normative ambigue şi contradictorii se ajunge la situaţia în care «şpaga de supravieţuire» devine, în percepţia operatorilor economici, singura soluţie pentru continuarea activităţii. Această realitate nu este teoretică, ci are consecinţe concrete în practică”, a susţinut FPTR.

Operatorii de turism nu solicită privilegii sau derogări speciale, ci cer un cadru legislativ clar, coerent și adaptat realității sezoniere a litoralului. În lipsa unor modificări legislative concrete, operatorii riscă controale și amenzi, iar turismul de pe litoralul românesc ar putea pierde încrederea turiștilor.

”Deşi legea a fost modificată, aceste intervenţii legislative nu au avut în vedere nevoile specifice ale turismului, în special în ceea ce priveşte amplasarea beach barurilor pe litoral. Modificările au vizat exclusiv construcţiile provizorii de pe plaje, cu suprafaţa de până la 12 mp, care beneficiază în prezent de un regim simplificat. În schimb, beach barurile, a căror dimensiune este, în mod obişnuit, cuprinsă între 30 şi 45 mp, sunt supuse aceleiaşi proceduri birocratice aplicabile unei construcţii permanente, fără a se ţine cont de caracterul sezonier şi temporar al acestora. Rezultatul este previzibil şi se repetă în fiecare sezon estival: întârzieri în obţinerea certificatelor de clasificare, blocaje administrative şi crearea unui climat care lasă loc de interpetări subiective”, se mai arată în comunicat.

FPTR avertizează că este esențial ca autoritățile să implementeze urgent măsuri legislative și proceduri administrative simplificate, pentru ca hotelurile, pensiunile, restaurantele și beach barurile să poată funcționa legal și să ofere servicii de calitate încă din prima zi a sezonului estival 2026.