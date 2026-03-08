Vremea de 8 Martie: În sudul, sud-estul și centrul României vor fi câțiva nori, dar în restul țării cerul va rămâne senin pe tot parcursul zilei.

În Dobrogea și Bărăgan, dimineața pot apărea unele înnorări sau ceață, însă soarele va străluci mai târziu. Temperaturile vor fi puțin mai scăzute decât sâmbătă, atingând aproximativ 11 grade, iar pe litoral va fi mai răcoare.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, dimineața se va semnala un pic de ceață în anumite zone, însă ulterior cerul se va limpezi, iar maximele vor urca până la 12 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, soarele va străluci pe tot parcursul zilei, iar temperaturile vor scădea ușor, ajungând la maximum 11 grade. Atmosfera va fi plăcută și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, unde cerul va fi complet senin, iar la Satu Mare se vor înregistra până la 17 grade.

Și în vestul țării se anunță o zi foarte plăcută, cu soare și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna martie, atingând 19 grade în zona Reșița. În sudul Banatului, vântul se va intensifica, cu viteze de 40–50 km/h.

În Transilvania, diminețile sunt reci, mai ales în depresiuni, însă vremea se încălzește treptat, atingând valori agreabile de până la 15 grade în vestul provinciei. Cerul va fi senin, iar vântul nu va crea probleme.

În sud-vestul țării, ziua începe cu câțiva nori și posibilitate de ceață, dar amiaza va aduce maxime de până la 15 grade în vestul Olteniei. Și în sudul României se va menține soarele și o atmosferă plăcută, cu posibilă ceață dimineața.

La București, vremea va fi frumoasă, iar vântul va fi puțin mai activ. După prânz se vor înregistra în jur de 13 grade, iar noaptea minima va coborî la 1 grad, cu condiții de ceață.

La munte, atmosfera va fi însorită, cu nori trecători, iar temperaturile din stațiuni vor fi asemănătoare cu cele de sâmbătă.