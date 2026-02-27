Meteorologii anunță că până la finalul lunii martie se vor înregistra temperaturi peste media perioadei, iar vremea va fi predominant frumoasă. În primele două săptămâni, regimul precipitațiilor va fi deficitar. ANM a emis vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

Săptămâna 02–09 martie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în special în regiunile vestice, nordice și centrale ale României. Regimul pluviometric va fi deficitar pe întreg teritoriul țării.

Săptămâna 09–16 martie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în restul țării se vor menține aproape de normal. Precipitațiile vor fi deficitare în întreaga țară, cu accent pe zonele montane.

Săptămâna 16–23 martie 2026

Temperatura medie a aerului va depăși ușor valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile, iar regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel obișnuit în majoritatea zonelor.

Săptămâna 23–30 martie 2026

Valorile termice vor fi ușor peste cele specifice săptămânii pe întreg teritoriul României, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

ANM precizează că aceste estimări sunt realizate de ECMWF și se bazează pe media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a precipitațiilor față de perioada 2006–2025.

Sâmbătă, vremea se încălzește în toată țara, cu maxime de până la 15 grade, iar duminică temperaturile vor ajunge la 17 grade. Cerul va fi senin în majoritatea regiunilor, cu câțiva nori doar în nordul Dobrogei, fără ploi.

Dimineața, ceața apare local în Dobrogea, Bărăgan și zonele montane, dar temperaturile cresc rapid până la prânz. În vest și nord-vest, maximele vor fi mai ridicate, cu 12 grade la Timișoara și Reșița și 11 grade în Maramureș și Satu Mare. În Transilvania și zonele montane se va menține frig dimineața, cu -14 grade la Miercurea Ciuc, dar se va încălzi ușor în timpul zilei.

În sud și sud-vest, vremea va fi plăcută și însorită, cu maxime de 9–11 grade. La București, soarele se menține, vântul va fi slab, iar temperatura va urca la 9 grade după-amiaza, cu o noapte rece, -3 grade în centru și -6 la periferie.