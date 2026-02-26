Vremea va fi predominant însorită în cea mai mare parte a țării și lipsită de precipitații. După un episod ploios așteptat la mijlocul săptămânii viitoare, condițiile meteo se vor îmbunătăți din nou, cu temperaturi în creștere și vreme stabilă.

Directorul de prognoze al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a declarat joi că România va traversa o perioadă de vreme stabilă, fără precipitații, care ar putea dura cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare. Potrivit acesteia, cerul va fi mai mult senin, cu multe zile însorite la nivel național, iar temperaturile vor fi în creștere, în primele trei-patru zile mai ales pe parcursul zilei.

„Vom beneficia într-o perioadă următoare care s-ar putea întinde cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare, pe de o parte, de o vreme lipsită de precipitaţii, pe de altă parte de o creştere a temperaturii. Fără precipitaţii, cu un cer mai degajat, deci zile însorite în mare parte a teritoriului în următoarele zile, dar şi cu temperaturi în creştere, în primele trei-patru zile doar în timpul zilei”, a anunţat, joi, directorul de prognoze al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, florinela Georgescu.

Aceasta a mai explicat că încălzirea va fi una „destul de spectaculoasă” în sudul și estul țării, zone care au înregistrat cele mai scăzute temperaturi în perioada recentă. În prezent, maximele variază de la 1–2 grade în nordul Moldovei până la aproximativ 9 grade în sud-vest, însă în zilele următoare valorile termice vor crește cu 3–4 grade de la o zi la alta, în special în est și sud. În vest, creșterea va fi mai moderată, dar, per ansamblu, de duminică temperaturile maxime vor depăși 10 grade în cea mai mare parte a țării și vor ajunge local la 13–14 grade, cel puțin până la jumătatea săptămânii.

„Astăzi aşteptăm maxime care să pornească de la 1-2 grade în nordul Moldovei şi să ajungă spre 9 grade în partea de sud-vest a teritoriului, după care, în zilele următoare, temperaturile vor creşte cu câte 3-4 grade în fiecare zi, în partea de est şi de sud, cu o creştere mai timidă în regiunile vestice, dar pe ansamblu, urmează ca de duminică încolo, maximele să depăşească 10 grade în cea mai mare parte a ţării, să ajungă chiar spre 13-14 grade, cel puţin până la jumătatea săptămânii”, a precizat Florinela Georgescu.

Directorul de prognoze al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a transmis că nu sunt așteptate precipitații cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare, când este posibil un scurt episod de ploaie. Ulterior, vremea se va menține din nou frumoasă, cu temperaturi în creștere.

Aceasta a mai precizat că urmează încă trei-patru nopți cu temperaturi scăzute, iar cea care urmează ar putea fi chiar mai rece decât precedenta. Cerul mai mult senin va favoriza minime sub 0 grade în toată țara, cu valori ce pot coborî până la minus 10–11 grade în zonele depresionare. Creșterea temperaturilor nocturne va fi mai lentă, însă pe parcursul zilei vremea va deveni tot mai plăcută, cu valori termice în creștere.