Codul roșu de caniculă continuă marți, 30 iunie. ANM anunță temperaturi extreme și furtuni în mai multe regiuni

România traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani. Temperaturile extreme au provocat deja victime, au suprasolicitat serviciile de urgență și încep să afecteze inclusiv infrastructura, în timp ce meteorologii avertizează că urmează furtuni puternice în mai multe regiuni ale țării.

Cel mai extins cod roșu de caniculă emis până acum în România continuă să afecteze și marți, 30 iunie, aproape întreaga țară. Patru persoane și-au pierdut viața din cauza temperaturilor extreme, iar alte mii de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău.

Presiunea se resimte și asupra serviciilor de urgență. Doar luni, în interval de șapte ore, la numărul unic 112 au fost înregistrate peste 600 de apeluri pentru solicitarea intervenției ambulanțelor.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor continua să urce marți la valori extreme, iar în vestul țării maximele vor atinge până la 41 de grade Celsius.

Disconfortul termic se va menține foarte ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a teritoriului.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Banat și Crișana. Pe litoral și în Delta Dunării, maximele vor fi ceva mai scăzute, situându-se între 30 și 31 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează că, după-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică va crește în mai multe regiuni.

Primele fenomene sunt așteptate în zonele montane și submontane, urmând ca acestea să se extindă spre Crișana, Maramureș și Transilvania, iar local și în alte regiuni ale țării.

ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat vitezele pot depăși 80 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină și cantități importante de apă, care pot depăși local 30-40 l/mp într-un interval scurt.

Instituția a emis avertizări meteorologice pentru următoarele două zile. Marți sunt prognozate furtuni în mai multe regiuni, iar miercuri valul de căldură va continua în numeroase zone, unde temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius.

Și Capitala rămâne sub influența valului de căldură. ANM estimează că temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 39 de grade Celsius, foarte aproape de recordul absolut al lunii iunie.

Cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, însă spre seară și în timpul nopții sunt posibile înnorări temporare, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Temperatura minimă va coborî până la 22-23 de grade Celsius, cu valori ușor mai scăzute în zona periurbană.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice.