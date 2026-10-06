Scenariu de film la o mare bancă din România. Aveau 2 milioane de euro în depozite, dar au rămas cu 89 de lei. Pe ce a cheltuit banii o funcționară

Scenariu incredibil la o mare bancă din România, unde o familie de milionari din transporturi s-a trezit cu conturile golite de o angajată în care avea încredere deplină. Din depozite de peste 2 milioane de euro au mai rămas doar 89 de lei, banii fiind risipiți pe nunți, mașini și vacanțe exotice. Tribunalul București a pronunțat prima decizie.

Scenariul unei fraude de proporții uriașe pare desprins din filmele polițiste, însă hoțul din spatele operațiunii nu a avut nevoie de cagule sau de seifuri aruncate în aer. Banii se aflau deja în depozite, iar cheia lor a fost chiar angajata băncii însărcinată să îi administreze. O familie cu afaceri importante în domeniul imobiliar și al transportului de persoane din județul Ilfov s-a trezit cu milioane de lei dispărute peste noapte.

Potrivit actelor dintr-un dosar spectaculos soluționat de Tribunalul București, judecătorii au descris un traseu al banilor halucinant, relatează Cancan, fondurile fiind cheltuite pe nunți extravagante, haine de designer, vacanțe exotice și mașini de lux.

În centrul acestei povești se află membrii familiei Mihu, din Popești-Leordeni, cunoscuți pentru afacerile lor din zona maxi-taxi, care dețineau sume uriașe în conturile Băncii Românești. Între timp, instituția bancară a fost absorbită de EximBank, iar litigiul spectaculos se poartă în prezent cu Exim Banca Românească.

Istoria cazului a început cu mai mulți ani în urmă. Unul dintre membrii familiei Mihu era client al Băncii Românești încă din anul 2007, iar din 2009 a început să plaseze în depozite sume mari, provenite din afaceri imobiliare și din transporturi. La scurt timp, gestionarea întregii relații bancare a ajuns în mâinile unei angajate a băncii, Ioana E.O.

Potrivit declarațiilor făcute în fața instanței de către unul dintre membrii familiei păgubite, banii obținuți din vânzarea unor imobile trebuiau constituiți în depozite bancare. Pentru a beneficia de garanția oferită de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, de maxim 100.000 de euro pe persoană, reclamanții au decis să deschidă conturi pe numele tuturor membrilor familiei.

Relația profesională a depășit rapid cadrul formal al ghișeului bancar. Angajata susținea în proces că între ea și clienți se crease o legătură extrem de apropiată, ajungând să se viziteze reciproc și chiar să meargă în vacanțe împreună.

Din cauza acestei prietenii, clienții au ajuns să îi lase angajatei ordine de plată semnate în alb, pentru ca diverse operațiuni să poată fi efectuate mai rapid, fără prezenta fizică a titularilor la bancă. În plus, anumite instrucțiuni erau transmise direct prin aplicația WhatsApp, mesaje pe care instanța le-a acceptat drept început de dovadă scrisă.

Mecanismul fraudulos s-a prăbușit în luna august a anului 2014, dintr-o pură întâmplare. Unul dintre membrii familiei s-a prezentat la bancă pentru a negocia condițiile unor viitoare depozite. Pentru a arăta ce randament obținuse anterior, clientul le-a prezentat funcționarilor documente din care reieșea că beneficia de o dobândă uriașă, de 9%.

Cifra neobișnuit de mare a stârnit suspiciuni în rândul conducerii băncii. La o verificare rapidă în sistemul informatic, reprezentanții instituției au descoperit că depozitele respective nu figurau în evidențe. Când familia a cerut un extras de cont complet, a urmat șocul: din cele aproape două milioane de euro pe care credeau că le au în conturi, soldul real era de doar 89,64 lei.

Auditorii interni au demarat verificări de urgență și au identificat-o pe Ioana E.O. În nota sa explicativă, angajata a recunoscut că a redactat depozitul fals în programul Microsoft Word, acasă, unde a aplicat ștampila prin copiere și a falsificat semnăturile.

Ea susținea atunci că foaia fusese întocmită doar pentru a justifica restituirea unui împrumut primit de la client. Totuși, un detaliu flagrant a dat-o de gol: pe documentul contrafăcut scria „FROMULAR” în loc de „FORMULAR”, iar banca a confirmat că dobânda de 9% nu fusese practicată niciodată.

Deși Ioana E.O. s-a apărat inițial spunând că sumele extrase reprezentau un împrumut destinat tratamentelor medicale ale mamei sale, magistrații au analizat traseul financiar și au desființat această variantă. Înscrisurile au arătat că banii au fost folosiți pentru acoperirea unor cheltuieli personale opulente.

Instanța a reținut că din conturile clienților au fost achitate direct facturi emise pe numele angajatei pentru pantofi, rochii și costume de nuntă, cheltuieli de organizare a evenimentului, vacanțe exotice, executări silite și chiar achiziția unui autoturism de 30.000 de euro pentru soțul acesteia.

Judecătorii au calificat aceste plăți drept „cheltuieli voluptorii”, nefiind identificată nicio tranzacție către vreo unitate medicală. De asemenea, interceptările din dosar au arătat că femeia retrăsese bani și pentru a-i investi în afaceri cu panouri radiante, sperând să îi pună la loc după vânzare, lucru care nu s-a mai întâmplat.

Deși femeia promisese în scris că va restitui toți banii în termen de 30 de zile, sumele nu au mai revenit în conturi.

În luna septembrie 2014, angajata a formulat un autodenunț, urmat de plângerile penale făcute de bancă și de păgubiți. Anchetatorii au derulat o investigație complexă cu privire la zecile de semnături și tranzacții, însă dosarul penal s-a încheiat cu o soluție de clasare în anul 2018.

În acel moment, familia Mihu a dat în judecată atât banca, cât și pe fostul funcționar pentru recuperarea întregului prejudiciu.

În procesul civil, magistrații au stabilit că o parte din vină aparține și reclamanților. Expertizele au indicat că unele ordine de plată purtau semnăturile autentice ale clienților, aceștia asumându-și un risc uriaș când au lăsat documente semnate în alb din comoditate. Pentru acele retrageri specifice, banca nu a fost trasă la răspundere.

În schimb, judecătorii au identificat numeroase operațiuni neautorizate, efectuate fără ordine de plată sau cu semnături contrafăcute. Instanța a criticat dur conducerea băncii pentru că a permis angajatei să efectueze tranzacții ca și cum ar fi fost împuternicită pe conturi, deși nu deținea un astfel de document.

Mai mult, Tribunalul a constatat că, timp de cinci ani, banca nu a efectuat audituri sau controale interne care să scoată la iveală transferurile ilegale, perioadă în care nici reclamanții nu au cerut vreun extras de cont.

În urma analizei ample a tuturor probelor, Tribunalul București a emis o decizie fermă. Judecătorii au concluzionat că Ioana E.O. a profitat atât de încrederea acordată de clienți, cât și de laxitatea băncii, iar formularele false au fost create exclusiv pentru a ascunde faptul că din depozite dispăruseră peste șapte milioane de lei.

Pe 20 mai 2026, instanța a admis în parte acțiunea reclamanților și a obligat banca să îi achite unuia dintre membrii familiei Mihu suma de 4.096.063,87 lei, reprezentând transferuri neautorizate efectuate din conturi.

În plus, judecătorii au admis cererea de chemare în garanție depusă de instituția bancară și au obligat-o pe fostul funcționar să plătească băncii aceeași sumă de peste 4 milioane de lei, la care se adaugă cheltuieli de judecată de 177.559,50 lei.