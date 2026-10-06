UPDATE. Nou atac cu drone în Marea Neagră: două nave au fost lovite, una s-a scufundat. Rumen Radev: Absolut inacceptabil

O operațiune masivă de salvare este în desfășurare în Marea Neagră, după ce două nave comerciale au fost atacate cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Una dintre ambarcațiuni s-a scufundat în drum spre portul românesc Sulina, iar echipajul este dat dispărut. Guvernul de la Sofia a convocat o ședință de urgență în urma acestui prim atac în zona economică exclusivă a statului membru NATO.

Premierul bulgar Rumen Radev a condamnat atacul cu drone de astăzi asupra a două nave comerciale din Marea Neagră, care a dus la scufundarea uneia dintre ele, numindu-l „o încălcare flagrantă a dreptului maritim”.

„Un astfel de atac în cadrul zonei economice exclusive a Bulgariei este absolut inacceptabil”, le-a declarat el marți jurnaliștilor, la începutul unei ședințe de urgență dedicate atacurilor.

Drone maritime și aeriene au lovit navele în jurul orei locale 03:00, la aproximativ 70 de mile marine est de orașul Biala, a precizat Radev.

Șeful Guvernului de la Sofia nu a menționat cine s-a aflat în spatele atacului.

Știrea inițială

O căutare de amploare este în desfășurare pentru găsirea echipajului dispărut, după primul atac raportat asupra transportului maritim în zona economică exclusivă a statului membru NATO, transmite Euronews.com.

Operațiunea de salvare de proporții se desfășoară la est de Capul Sfântul Atanasie și orașul Byala, la 80 de mile de coasta bulgară.

Două nave comerciale au emis semnale de distress la ora 04:00 dimineața. În jurul orei 09:00, pe 6 octombrie, una dintre nave a dispărut de pe radarele Poliției de Frontieră, după cum a transmis corespondentul BNR la Varna, Daniela Stoynova.

Echipajul navei scufundate este dat dispărut, în timp ce marinarii de pe a doua navă au fost salvați, a confirmat Rumen Nikolov, directorul Centrului de Coordonare și Salvare Maritimă din Varna.

Publicația bulgară de știri maritime Maritime.bg a identificat cele două nave implicate: Alfa Watan, care s-a scufundat, și Able. Ambele nave au un tonaj brut de 25.000 de tone, potrivit bnrnews.bg.

Cei 18 membri ai echipajului de pe Able au abandonat nava după izbucnirea unui incendiu și au fost preluați la bordul feribotului bulgăresc Dioscuria, unii dintre ei suferind răni.

Datele de pe site-ul de monitorizare vesselfinder.com arată că Alfa Watan naviga sub pavilion Togo și se îndrepta către portul românesc Sulina, în timp ce Able naviga sub pavilion Palau.

Originea dronelor care au lovit navele nu a fost încă stabilită.

Incidentul are loc la doar o zi după ce o altă navă de marfă deținută de o companie turcă, ce transporta cereale în Marea Neagră, a fost atacată de cel puțin o dronă și s-a scufundat în urma unui incendiu (vezi aici detalii).

Premierul bulgar Rumen Radev va face o declarație de presă la ora locală 11:15, la începutul unei întâlniri de urgență cu reprezentanții instituțiilor de stat, convocată în urma atacurilor cu drone.

Guvernul bulgar a confirmat că ședința va analiza situația de securitate cauzată de atacurile care au lovit cele două nave comerciale din Marea Neagră.