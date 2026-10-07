Cum funcționează polița obligatorie pentru locuință. Limita despre care nu vorbește nimeni

Polița PAD nu înseamnă că locuința este asigurată pentru întreaga sumă la care ar putea fi vândută. De exemplu, dacă un apartament are o valoare de 500.000 de lei, proprietarul nu va primi automat această sumă dacă imobilul este afectat de un cutremur. Despăgubirea este limitată de suma prevăzută în polița PAD.

Protecția oferită de această poliță este limitată la trei riscuri naturale și presupune plafoane distincte, în funcție de tipul locuinței. Pentru construcțiile de tip A, suma asigurată este de maximum 100.000 de lei, iar pentru cele de tip B, plafonul ajunge la 50.000 de lei.

Suma maximă prevăzută de poliță nu reprezintă însă o despăgubire acordată automat. Plata se stabilește în funcție de valoarea pagubei efective și nu poate depăși suma pentru care locuința este asigurată.

Există și situații care pot influența despăgubirea. Lucrările neautorizate care afectează structura de rezistență a locuinței pot avea consecințe asupra acordării despăgubirii.

Polița obligatorie PAD acoperă trei tipuri de dezastre naturale: cutremurul, inundația provocată de un fenomen natural și alunecarea de teren. Pentru un contract valabil un an, proprietarii locuințelor de tip A plătesc o primă anuală de 130 de lei și beneficiază de o sumă asigurată de maximum 100.000 de lei. În cazul locuințelor de tip B, prima anuală este de 50 de lei, iar despăgubirea maximă poate ajunge la 50.000 de lei.

În categoria locuințelor de tip A intră, printre altele, construcțiile cu structura de rezistență realizată din beton armat, metal sau lemn, precum și cele cu pereți exteriori din piatră sau cărămidă arsă. Categoria B cuprinde construcțiile cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din alte materiale care nu au fost tratate termic ori chimic, potrivit celor relatate pe site-ul legislatie.just.ro.

Plafonul de 100.000 de lei sau cel de 50.000 de lei trebuie privit ca limită maximă a despăgubirii, nu ca o sumă care se acordă indiferent de valoarea daunelor. Despăgubirea este raportată la paguba eligibilă și nu poate depăși suma asigurată prin poliță.

Prețul de piață al unei locuințe și costul necesar pentru repararea sau reconstruirea acesteia reprezintă valori diferite. Valoarea de piață poate fi influențată de poziționarea imobilului, accesul la transport, apropierea de școli, cererea existentă pe piață sau terenul aferent.

Din acest motiv, un apartament care valorează 500.000 de lei nu este asigurat prin PAD pentru 500.000 de lei. În cazul unei locuințe de tip A, limita rămâne de 100.000 de lei, indiferent dacă valoarea imobilului este estimată de proprietar la 300.000, 500.000 sau 800.000 de lei.

De exemplu, dacă un cutremur produce o pagubă eligibilă de 350.000 de lei, polița PAD poate acoperi cel mult 100.000 de lei. Diferența de 250.000 de lei nu este acoperită prin această poliță.

PAD protejează construcția, nu și bunurile aflate în interiorul locuinței. Mobila, televizorul, electrocasnicele, bijuteriile și celelalte obiecte personale nu sunt acoperite de polița obligatorie și necesită o asigurare facultativă.

În condițiile prevăzute de documentația PAD, sunt excluse și anumite anexe sau dependințe, precum și instalații și amenajări speciale. Printre acestea se numără piscinele și instalațiile solare sau eoliene.

Inundația acoperită de PAD este cea provocată de un fenomen natural. Apa care provine dintr-o țeavă spartă, din instalația unui vecin sau dintr-o altă defecțiune nu intră automat în această categorie de risc.

Furtul, furtuna, incendiul obișnuit și explozia nu reprezintă riscuri independente acoperite de polița PAD. Aceste situații nu sunt incluse doar prin existența unei polițe obligatorii.

Există însă o diferență în cazul unor evenimente produse ca urmare a unui risc natural acoperit. Incendiul sau explozia provocate de un cutremur ori de o alunecare de teren care intră în riscurile acoperite pot fi, la rândul lor, acoperite de PAD.

În cazul încheierii unei polițe obligatorii, protecția începe cel mai devreme la ora 00:00 a celei de-a cincea zile calendaristice de la emiterea poliței. Data exactă de la care începe valabilitatea protecției trebuie verificată în documentul de asigurare.