Un nou indicator va apărea lângă ofertele de energie. Ce pregătește ANRE pentru consumatori

Consumatorii de energie electrică și gaze naturale ar urma să poată vedea mai ușor modul în care furnizorii gestionează problemele și plângerile primite de la clienți. George-Sergiu Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), a anunțat aprobarea unei noi proceduri pentru soluționarea plângerilor furnizorilor de energie electrică și gaze naturale.

Potrivit acestuia, procedura a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr. 61/2026. Măsura introduce criterii prin care activitatea furnizorilor va putea fi analizată și prezentată consumatorilor într-o formă mai ușor de înțeles.

„Cât de bine tratează furnizorul furnizorului? De acum, va mai ușor de văzut. Am aprobat prin Ordinul ANRE nr. 61/2026 o nouă procedură pentru soluționarea plângerilor furnizorilor de energie electrică și gaze naturale”, a transmis George-Sergiu Niculescu.

Potrivit explicațiilor oferite de președintele ANRE, autoritatea va lua în calcul mai multe elemente atunci când va analiza modul în care furnizorii răspund sesizărilor și plângerilor. Printre acestea se află plângerile primite direct de ANRE, dar și cele adresate furnizorilor și considerate întemeiate.

Un alt element urmărit va fi respectarea termenului legal pentru soluționarea plângerilor. Astfel, analiza nu se va limita la numărul sesizărilor, ci va ține cont și de situațiile în care problemele semnalate nu sunt rezolvate în perioada prevăzută de lege.

„Vom lua în calcul plângerile primite de ANRE, plângerile întemeiate adresate furnizorului și, foarte important, câte dintre acestea nu sunt rezolvate în termenul legal”, a explicat George-Sergiu Niculescu.

Pe baza acestor elemente, furnizorii vor primi o clasificare prezentată sub forma unui sistem de tip „semafor”. Acesta va utiliza culori pentru a indica rezultatele obținute de fiecare furnizor în funcție de criteriile stabilite de ANRE.

„Rezultatul va fi simplu de înțeles: fiecare furnizor va primi o clasificare de la roșu – rezultate foarte slabe, până la verde – rezultate foarte bune”, a mai subliniat George-Sergiu Niculescu.

Potrivit președintelui ANRE, informația privind clasificarea furnizorilor va putea fi consultată de consumatori atunci când compară ofertele disponibile. Sistemul ar urma să fie vizibil în comparatoarele de oferte puse la dispoziție de ANRE.

„Acest „semafor” va fi vizibil în comparatoarele de oferte ANRE, astfel încât atunci când un consumator alege furnizorul poate vedea nu doar ce preț îi oferă, ci și cum să trateze achiziții atunci când apare o problemă. Până la implementarea acestor funcționalități, ANRE va publica pe pagina proprie de internet.”

Prin această schimbare, consumatorii ar urma să aibă acces la o informație suplimentară atunci când analizează ofertele furnizorilor de energie electrică și gaze naturale. Pe lângă prețul propus, aceștia vor putea vedea și clasificarea furnizorului rezultată din analiza plângerilor și a modului de soluționare a acestora.

George-Sergiu Niculescu a precizat că sistemul va permite diferențierea furnizorilor în funcție de modul în care sunt gestionate problemele semnalate de clienți. Până la apariția acestei funcționalități în comparatoarele de oferte, informațiile urmează să fie publicate pe site-ul ANRE.

Noua procedură pune accent pe situațiile în care consumatorii au formulat plângeri și pe modul în care acestea sunt soluționate de furnizori. Datele luate în calcul de ANRE vor include atât sesizările ajunse la autoritate, cât și plângerile întemeiate adresate direct furnizorilor.

Respectarea termenelor legale pentru rezolvarea acestora reprezintă, potrivit declarațiilor lui George-Sergiu Niculescu, un criteriu important în evaluarea furnizorilor. Rezultatul va fi transpus într-o clasificare vizuală, de la roșu la verde.