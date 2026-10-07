Prețuri foarte mari la electricitate? Ce scenariu este luat în calcul pentru iarna care vine

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, avertizează că prețurile la energia electrică ar putea fi supuse unor presiuni suplimentare în perioada următoare, iar românii vor avea de suferit și mai mult datorită acestor creșteri necontrolate.

Cristian Bușoi indică atât situația de la CNE Cernavodă, unde indisponibilitatea reactoarelor se prelungește, cât și evoluțiile de pe piața europeană a energiei. Potrivit oficialului, în perioadele în care consumul de electricitate crește, România apelează la importuri din regiune pentru a acoperi necesarul. Situația poate exercita presiuni suplimentare asupra sistemului energetic, în special în orele de vârf.

„În contextul situaţiei de la CNE Cernavodă, unde indisponibilitatea reactoarelor se prelungeşte, dar şi al evoluţiilor de pe piaţa europeană a energiei, trebuie să ne aşteptăm la presiuni suplimentare asupra preţurilor. În orele de vârf, atunci când consumul este ridicat, România apelează la importuri de energie din regiune pentru a acoperi necesarul. Această situaţie pune o presiune suplimentară asupra sistemului, în special în perioadele cu cerere mare”, a scris Cristian Buşoi pe social media.

Secretarul de stat subliniază însă că situația actuală nu indică un risc privind lipsa energiei electrice în România. Necesarul de consum este acoperit, inclusiv prin importuri atunci când producția internă nu este suficientă.

Avertismentul privind evoluția prețurilor vine după declarațiile făcute marți de Cristian Bușoi referitoare la efectele pe care prelungirea crizei din Orientul Mijlociu și menținerea închiderii Strâmtorii Ormuz le-ar putea avea asupra pieței europene de energie.

„Este important, însă, să transmitem un mesaj clar: în acest moment, nu există un risc privind lipsa de electricitate în România. Sistemul energetic funcţionează, iar necesarul de consum este acoperit, inclusiv prin importuri atunci când producţia internă nu este suficientă. Prioritatea rămâne asigurarea funcţionării stabile a sistemului energetic şi a necesarului de consum, cu atenţie permanentă asupra impactului asupra consumatorilor şi economiei”, a mai subliniat el.

Bușoi mai afirma că, în cazul în care situația din regiune continuă și strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, Europa s-ar putea confrunta cu prețuri foarte ridicate la electricitate în această iarnă și în primăvara anului 2027.

„Dacă situaţia se prelungeşte în Orientul Mijlociu şi strâmtoarea rămâne închisă, ne aşteptăm la preţuri record la electricitate în Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte România, totul depinde de cât de mult se va prelungi situaţia cu închiderea Cernavodă. Suntem în contact şi cu principalii furnizori de electricitate. Nici domniile lor, care au toate datele şi îşi fac calculele în fiecare zi, nu pot în acest moment să prevadă cum vor arăta ofertele săptămânilor şi lunilor următoare către populaţie şi către marii consumatori”, a precizat, marţi, Cristian Buşoi.

În ceea ce privește producția internă, Cristian Bușoi a precizat că niciunul dintre cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu va putea fi repornit cel puțin până la 15 octombrie.

Potrivit oficialului, indisponibilitatea reactoarelor este legată de situația debitelor Dunării, care se mențin la niveluri minime istorice. Prelungirea perioadei în care reactoarele nu pot funcționa influențează necesarul de energie care trebuie acoperit prin alte surse.

În acest context, importurile de electricitate din regiune reprezintă una dintre modalitățile prin care România acoperă diferența dintre producția internă disponibilă și consum, în special atunci când cererea este ridicată.

Cristian Bușoi a făcut referire și la discuțiile purtate la reuniunea informală a miniștrilor Energiei, desfășurată săptămâna trecută la Dublin, unde a fost abordat riscul unor prețuri ridicate la electricitate în perioada următoare.

Oficialul spune că statele europene trebuie să se pregătească pentru o perioadă în care prețurile la electricitate ar putea rămâne ridicate. În același timp, el precizează că direcția evoluțiilor nu este încă definitivă.