Se anunță facturi mai mari la energie. Cât ar putea plăti în plus consumatorii casnici

Consumatorii casnici s-ar putea confrunta cu prețuri mai mari la energia electrică în cazul ofertelor noi pe 12 luni lansate în toamna anului 2026. Asociația Energia Inteligentă (AEI) estimează o majorare cuprinsă între 0,25 și 0,50 lei/kWh, cu TVA, față de ofertele comparabile din toamna anului trecut. În scenariul central, creșterea ar fi de aproximativ 22%, ceea ce ar duce prețul mediu de la 1,30 la aproximativ 1,67 lei/kWh.

Estimarea a fost revizuită de AEI după prelungirea situației de alertă de pe piața energiei electrice, evoluția prețului gazelor și modificările cursului valutar. Asociația subliniază însă că este vorba despre o estimare a costurilor posibile și nu despre o majorare care va fi aplicată automat de toți furnizorii.

Analiza pornește de la un preț mediu de 1,30 lei/kWh pentru o ofertă concurențială comparabilă din toamna anului 2025. Prețurile plafonate din prima jumătate a anului trecut nu sunt utilizate ca bază de comparație.

În scenariul considerat cel mai probabil de AEI, suplimentul este de aproximativ 0,37 lei/kWh, cu TVA. Astfel, o ofertă care anul trecut costa 1,30 lei/kWh ar putea ajunge la aproximativ 1,67 lei/kWh, echivalentul unei majorări de circa 22%.

Pentru un consumator care utilizează 200 kWh pe lună, diferența ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factura lunară, potrivit calculelor asociației.

AEI a calculat trei posibile scenarii pentru noile oferte.

În varianta favorabilă, caracterizată de achiziții încă avantajoase și riscuri mai reduse, majorarea ar fi de 0,25 lei/kWh. Prețul rezultat ar ajunge la aproximativ 1,55 lei/kWh, cu 16% peste reperul utilizat în analiză. La un consum de 200 kWh, costul suplimentar ar fi de 50 de lei lunar.

Scenariul central indică un preț de 1,67 lei/kWh și o factură mai mare cu aproximativ 74 de lei pentru același consum.

Într-un scenariu tensionat, caracterizat printr-o expunere ridicată la piață și costuri mai mari de protecție, creșterea ar putea ajunge la 0,50 lei/kWh. Prețul rezultat ar fi de aproximativ 1,80 lei/kWh, cu 27% mai mare, iar suplimentul pentru 200 kWh ar ajunge la 100 de lei pe lună.

Cea mai mare parte a creșterii estimate de AEI este legată de costul achiziției energiei electrice.

Pentru 65% din energia necesară, asociația ia în calcul, cu titlu ilustrativ, o creștere a costului achizițiilor la termen de la 650 la 850 lei/MWh. Impactul estimat asupra prețului final este de aproximativ 0,157 lei/kWh, cu TVA.

Pentru restul de 35%, expus pieței spot, este presupusă o majorare medie de aproximativ 214 lei/MWh pe perioada viitoare de livrare. Efectul calculat este de încă 0,091 lei/kWh.

Împreună, cele două componente principale ale achiziției angro contribuie cu aproape 25 de bani/kWh la creșterea estimată.

AEI își susține scenariul și prin evoluția înregistrată pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU).

Datele OPCOM prezentate în analiză indică pentru august o creștere a prețului mediu de la 409,45 lei/MWh în 2025 la 793,19 lei/MWh în 2026.

Diferența a fost și mai mare în septembrie. Media a urcat de la 506,05 lei/MWh în septembrie 2025 la 917,36 lei/MWh în aceeași lună din 2026.

Prețul energiei cumpărate de furnizori nu este singurul element luat în calcul. AEI estimează un impact de 0,024 lei/kWh din faptul că gospodăriile consumă mai mult în anumite ore scumpe și încă 0,010 lei/kWh din echilibrare și ajustări intrazilnice.

Recuperarea unor pierderi din 2026, inclusiv cele asociate nelivrărilor SNN, este estimată la 0,018 lei/kWh. Diferitele prime de risc pentru volatilitatea pieței, nelivrarea contractelor, profilul de consum și dezechilibre adaugă alte costuri.

Transportul, distribuția și serviciile de sistem ar contribui, în ipoteza AEI, cu aproximativ 0,024 lei/kWh la majorare, însă valoarea diferă în funcție de zona de distribuție.

Efectul direct suplimentar al cursului valutar este estimat la 0,009 lei/kWh.

În total, scenariul central conduce la o majorare calculată de 0,372 lei/kWh cu TVA.

Asociația atrage atenția că aceste valori reprezintă ipoteze utilizate pentru construirea scenariului și nu componente publicate ale marjelor furnizorilor.

De asemenea, primele de risc nu trebuie adunate automat în fiecare ofertă. Dacă furnizorul are deja contracte sau produse prin care este protejat în fața riscurilor legate de profilul de consum, dezechilibre ori curs valutar, unele dintre aceste costuri pot fi mai mici.

„Tabelul este o estimare transparentă a costurilor posibile, nu dovada că fiecare furnizor va majora oferta cu 37 bani/kWh”, precizează AEI.

Prin urmare, nivelurile de 1,55–1,80 lei/kWh reprezintă scenarii pentru ofertele noi analizate, nu prețuri stabilite pentru toți consumatorii casnici. Reperul central al AEI rămâne însă o majorare de aproximativ 22%, până la 1,67 lei/kWh, față de o ofertă comparabilă din toamna anului 2025.