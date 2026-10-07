Cât poate costa încălzirea unui apartament în sezonul rece. O iarnă geroasă ar pune presiune serioasă pe bugetele familiilor

Primele luni reci vor readuce o cheltuială importantă în bugetele familiilor: încălzirea locuinței. Pentru românii care au centrale pe gaz, întrebarea este cât de mult se vor simți în facturi scumpirile de pe piața europeană și o eventuală creștere a costurilor interne.

Veștile sunt, cel puțin deocamdată, mai puțin alarmante decât ar putea sugera evoluția cotațiilor europene. Prețul gazelor de pe bursele din Europa a crescut puternic în 2026, însă mecanismul aplicat consumatorilor casnici din România face ca aceste majorări să nu ajungă automat și integral în facturile populației.

Dumitru Chisăliță, expert în energie, consideră că o creștere față de actualul nivel reglementat de 0,31 lei/kWh nu este neapărat de așteptat.

Acest lucru nu înseamnă însă că toate gospodăriile vor avea facturi apropiate. Din contră, consumul poate produce diferențe de sute de lei chiar între locuințe cu suprafețe similare.

Un apartament bine izolat, amplasat între alte locuințe încălzite, poate consuma considerabil mai puțin decât unul situat la ultimul etaj, pe colț sau într-un bloc fără izolație termică.

Unul dintre costurile suplimentare menționate de Chisăliță este cel al înmagazinării gazelor, al cărui impact ar putea ajunge la aproximativ 4%. Dacă acest procent ar fi transferat integral peste reperul actual de 0,31 lei/kWh, prețul ar ajunge la aproximativ 0,3224 lei/kWh.

Diferența nu pare spectaculoasă raportată la un singur kWh, dar devine mai vizibilă odată cu creșterea consumului. Pentru 1.000 kWh, costul suplimentar ar fi de 12,40 lei, iar la 2.500 kWh diferența ar ajunge la 31 de lei.

La aceste valori s-ar putea adăuga, în funcție de evoluția pieței și a reglementărilor, eventuale modificări ale tarifelor de distribuție sau ale marjelor comerciale.

„Nu mă aștept neapărat la o creștere a prețurilor pentru consumatorul casnic față de prețul actual reglementat de 0,31 lei/kWh”, a explicat Dumitru Chisăliță pentru Adevărul.

Consumul rămâne elementul care poate schimba radical factura unei familii. La actualul reper de 0,31 lei/kWh, un consum lunar de 1.000 kWh înseamnă un cost de aproximativ 310 lei.

La 1.500 kWh, factura ajunge la circa 465 de lei, iar pentru 2.500 kWh vorbim deja despre aproximativ 775 de lei.

Astfel, dacă o locuință consumă 1.500 kWh într-o lună cu temperaturi moderate, dar ajunge la 2.500 kWh într-o perioadă geroasă, factura crește cu 310 lei fără ca prețul gazului să se modifice.

Acesta este și motivul pentru care izolarea locuinței, temperatura setată în interior, randamentul centralei și temperaturile exterioare pot conta mai mult pentru bugetul familiei decât o majorare de câteva procente a prețului pe kWh.

Diferența dintre piața europeană și mecanismul aplicat în România este considerabilă. Pe piața Dutch TTF, contractul pentru noiembrie a ajuns la 72,5 euro/MWh.

La un curs de 5,3 lei pentru un euro, valoarea este echivalentă cu aproximativ 384 de lei/MWh.

Nivelul este de circa 3,5 ori mai mare decât reperul de 110 lei/MWh la care producătorii români trebuie să livreze anumite cantități de gaze destinate consumului casnic, în cadrul mecanismului aplicabil în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Producția internă de gaze și acest mecanism reduc, cel puțin pentru moment, transmiterea directă a creșterilor de pe piețele europene către gospodăriile din România.

Consumul național este așteptat să crească în sezonul rece 2026-2027. Potrivit estimărilor Transgaz, România ar urma să utilizeze cu aproximativ 0,8-1 miliard de metri cubi de gaze mai mult decât în sezonul precedent.

Evoluția vremii va avea însă un rol esențial. O perioadă lungă cu temperaturi foarte scăzute poate determina o creștere rapidă a consumului atât la nivelul gospodăriilor, cât și la nivel național.

Pentru gospodării, prețul pe kWh este doar o parte a ecuației. La fel de importantă, dacă nu chiar mai importantă într-o iarnă rece, este cantitatea efectivă de gaz consumată.

O creștere de câteva procente a prețului poate adăuga câteva zeci de lei la o factură lunară. În schimb, un consum mai mare cu 1.000 kWh poate însemna, la nivelul actual de 0,31 lei/kWh, încă 310 lei de plată.

Prin urmare, chiar dacă explozia cotațiilor europene nu se transferă automat în facturile populației, o iarnă geroasă poate pune presiune serioasă pe bugetele familiilor. Pentru românii cu centrale pe gaz, termometrul ar putea conta în această iarnă mai mult decât evoluția zilnică a burselor europene.