CNAIR anunță că problemele TollRo au fost remediate. În ce situații șoferii pot circula fără să fie sancționați

Incidentele tehnice apărute pe platforma TollRo la 1 octombrie au fost remediate, iar sistemul funcționează în prezent în parametri normali, a anunțat marți seara Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Compania avertizează însă că pot apărea în continuare probleme tehnice sporadice și explică în ce condiții utilizatorii nu vor fi sancționați.

CNAIR a făcut și mai multe precizări privind modalitățile de plată, sumele virate din greșeală direct în conturile companiei și situația rovinietelor cumpărate înainte de introducerea noului sistem.

Potrivit CNAIR, incidentele constatate în prima zi de funcționare a sistemului au fost remediate, iar platforma funcționează normal. Compania precizează însă că nu poate exclude apariția unor probleme tehnice sporadice.

Înainte de efectuarea unei deplasări, conducătorii auto trebuie să acceseze platforma TollRo, să se înregistreze și să achiziționeze rovinieta și/sau TollRo, după caz.

Dacă aceste operațiuni nu pot fi efectuate din cauza unor defecțiuni ale platformei, utilizatorii pot începe sau continua deplasarea fără riscul unei amenzi.

CNAIR atrage însă atenția că sistemul păstrează încercările eșuate provocate de probleme tehnice și poate identifica inclusiv situațiile în care eroarea aparține utilizatorului. Compania susține că poate verifica și dacă o persoană a accesat efectiv platforma.

„Atenție, însă, încercările eșuate din cauze tehnice vor fi reținute de sistem, care, de asemenea, va identifica inclusiv erorile utilizatorului. În plus, CNAIR, prin interogarea sistemelor, are posibilitatea de a identifica acei utilizatori care nu au accesat platforma, deși pretind că au încercat”, transmite compania.

CNAIR precizează că utilizatorii care nu pot achita tariful TollRo din cauza unor probleme tehnice ale platformei nu vor fi sancționați.

Regula nu a fost stabilită numai pentru perioada de lansare a sistemului. Potrivit companiei, aceasta se aplică ori de câte ori Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră sau mijloacele automate de control prezintă disfuncționalități, indiferent de cauza acestora.

Măsura rămâne valabilă pe întreaga perioadă în care există probleme, până la remedierea lor.

„Niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului TollRo”, precizează CNAIR.

În prezent, tariful TollRo poate fi achitat prin două metode. Prima este tichetul de rută, care presupune plata în avans pentru un traseu stabilit înainte de călătorie. A doua este sesiunea de tarifare, în cazul căreia traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se realizează din portofelul electronic.

CNAIR subliniază că plata nu se efectuează prin virament bancar direct în conturile companiei.

Canalele oficiale disponibile de la 1 octombrie sunt portalul web oficial TollRo, aplicația mobilă TollRo pentru iOS și Android, punctele de vânzare CNAIR din cadrul Secțiilor de Drumuri Naționale și Agențiilor de Control și Încasare de la punctele de trecere a frontierei, precum și distribuitorii autorizați. În cazul acestora din urmă, rovinieta poate fi cumpărată inclusiv prin SMS la numărul 7500.

Prin portalul oficial pot fi create conturile, înrolate vehiculele și achiziționate rovinietele și tichetele de rută. Tot aici pot fi gestionate portofelul electronic și facturile.

CNAIR le recomandă utilizatorilor să folosească numai canalele oficiale și să nu răspundă solicitărilor de plată primite prin alte mijloace.

În primele zile de funcționare a noului sistem, o parte dintre utilizatori au transferat bani direct în conturile CNAIR.

Compania precizează că aceste plăți nu reprezintă achitarea tarifului. Persoanele care au făcut asemenea transferuri trebuie să achite separat rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin canalele oficiale pentru a putea circula legal.

Sumele transferate în conturile CNAIR pot fi recuperate. Utilizatorii trebuie să trimită o cerere către Registratura CNAIR, împreună cu dovada plății și datele contului în care doresc restituirea banilor, inclusiv IBAN-ul și titularul.

Rovinietele cumpărate prin vechiul sistem până la 1 octombrie 2026 rămân valabile pentru vehiculele de transport persoane, categorie în care intră autoturismele, microbuzele și autocarele, precum și pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

Datele acestor roviniete au fost transferate în noul sistem fără ca utilizatorii să fie nevoiți să facă vreo formalitate. Rovinietele vor putea fi utilizate până la expirarea perioadei pentru care au fost cumpărate, iar contravaloarea lor nu va fi restituită.

Situația este diferită pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. Rovinietele cumpărate pentru acestea înainte de 1 octombrie și peajele rămase neutilizate până la aceeași dată își încetează valabilitatea.

Utilizatorii pot solicita restituirea contravalorii exclusiv prin aplicația pusă la dispoziție de CNAIR până la 29 decembrie 2026. Banii vor fi restituiți în termen de 90 de zile de la înregistrarea solicitării.

Cei care întâmpină dificultăți în utilizarea TollRo pot transmite o sesizare prin formularul de contact disponibil pe portalul oficial al sistemului.