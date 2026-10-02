Șoferii nu vor mai putea circula pe acest sector al A1. Închiderea începe pe 5 octombrie

Circulația pe Autostrada A1 va fi închisă între nodurile rutiere Cisnădie și Boița în perioada 5 octombrie –19 decembrie 2026, a anunțat CNAIR. Restricția este necesară pentru executarea unui pasaj care face parte din nodul rutier destinat conexiunii dintre A13 și A1, în zona Boița. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat pe DN7 și DN1.

Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz începe, la 5 octombrie, lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigură descărcarea traficului de pe A1 în DN7.

Structura este inclusă în nodul rutier prin care va fi realizată conexiunea dintre A13 și A1, în zona localității Boița, lucrările fiind legate de continuarea construcției lotului 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Pasajul va fi executat în consolă, metodă care presupune utilizarea unui cofrag metalic mobil. Potrivit CNAIR, desfășurarea lucrărilor în aceste condiții impune întreruperea traficului pe autostradă pentru eliminarea riscurilor pentru participanții la trafic.

Restricția vizează sectorul cuprins între nodurile rutiere Cisnădie și Boița și va fi aplicată timp de peste două luni, din 5 octombrie până în 19 decembrie 2026.

În această perioadă, traficul de pe autostradă va fi preluat de rețeaua de drumuri naționale din zonă.

Pe DN7, ruta de deviere va fi Boița – Tălmaciu – Veștem. De la Veștem către Cisnădie, circulația va continua pe DN1.

Închiderea temporară a sectorului de autostradă este determinată de lucrările la viitorul nod rutier din zona Boița. Pasajul care începe să fie construit pe 5 octombrie traversează breteaua prin care A1 se descarcă în prezent în DN7.

Nodul rutier va asigura conexiunea dintre A13 și A1 și este parte a lucrărilor derulate pentru continuarea lotului 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Până la finalizarea intervențiilor care necesită întreruperea circulației, traficul dintre Boița și Cisnădie va rămâne deviat pe traseul DN7 – DN1.