Șoferii nu vor mai putea circula pe acest sector al A1. Închiderea începe pe 5 octombrie
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Circulația pe Autostrada A1 va fi închisă între nodurile rutiere Cisnădie și Boița în perioada 5 octombrie –19 decembrie 2026, a anunțat CNAIR. Restricția este necesară pentru executarea unui pasaj care face parte din nodul rutier destinat conexiunii dintre A13 și A1, în zona Boița. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat pe DN7 și DN1.
Lucrările încep pe 5 octombrie
Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz începe, la 5 octombrie, lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigură descărcarea traficului de pe A1 în DN7.
Structura este inclusă în nodul rutier prin care va fi realizată conexiunea dintre A13 și A1, în zona localității Boița, lucrările fiind legate de continuarea construcției lotului 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești.
Pasajul va fi executat în consolă, metodă care presupune utilizarea unui cofrag metalic mobil. Potrivit CNAIR, desfășurarea lucrărilor în aceste condiții impune întreruperea traficului pe autostradă pentru eliminarea riscurilor pentru participanții la trafic.
Circulația pe A1 va fi întreruptă până pe 19 decembrie
Restricția vizează sectorul cuprins între nodurile rutiere Cisnădie și Boița și va fi aplicată timp de peste două luni, din 5 octombrie până în 19 decembrie 2026.
În această perioadă, traficul de pe autostradă va fi preluat de rețeaua de drumuri naționale din zonă.
Pe DN7, ruta de deviere va fi Boița – Tălmaciu – Veștem. De la Veștem către Cisnădie, circulația va continua pe DN1.
Restricția, legată de construcția nodului dintre A13 și A1
Închiderea temporară a sectorului de autostradă este determinată de lucrările la viitorul nod rutier din zona Boița. Pasajul care începe să fie construit pe 5 octombrie traversează breteaua prin care A1 se descarcă în prezent în DN7.
Nodul rutier va asigura conexiunea dintre A13 și A1 și este parte a lucrărilor derulate pentru continuarea lotului 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești.
Până la finalizarea intervențiilor care necesită întreruperea circulației, traficul dintre Boița și Cisnădie va rămâne deviat pe traseul DN7 – DN1.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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