Nuclearelectrica vrea un împrumut de 800 de milioane de euro de la BEI. Banii vor finanța retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

Nuclearelectrica vrea să contracteze o finanțare de 800 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Contractarea împrumutului urmează să fie supusă aprobării acționarilor la sfârșitul lunii octombrie.

Finanțarea va fi împărțită în două contracte de câte 400 de milioane de euro. Primul ar urma să fie semnat în 2026, iar cel de-al doilea la începutul anului 2027.

Potrivit unui document transmis Bursei de Valori București (BVB), ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29/30 octombrie 2026 va fi completată cu aprobarea contractării finanțării de 800 de milioane de euro.

Nuclearelectrica (SNN) va avea calitatea de împrumutat, iar banii obținuți de la BEI vor fi utilizați pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă.

Acționarii vor trebui să aprobe și încheierea și semnarea contractelor de finanțare. Cele 800 de milioane de euro vor fi acordate prin două contracte separate, fiecare în valoare de 400 de milioane de euro, care urmează să fie semnate succesiv.

Estimările actuale prevăd semnarea primului contract în cursul anului 2026 și a celui de-al doilea la începutul anului 2027.

Directorul general și directorul financiar ai Nuclearelectrica sau persoanele împuternicite de aceștia vor primi mandat pentru semnarea documentelor cu BEI și pentru îndeplinirea formalităților necesare intrării în vigoare a finanțării.

Consiliul Băncii Europene de Investiții aprobase încă din 15 iulie 2026 acordarea împrumutului pentru retehnologizarea Unității 1. Nuclearelectrica descria atunci finanțarea drept una istorică pentru România și pentru industria energiei nucleare.

„S.N. Nuclearelectrica S.A. (Nuclearelectrica) anunţă că Boardul Băncii Europene de Investiţii (BEI) a aprobat în data de 15 iulie 2026 acordarea unui împrumut de 800 milioane euro pentru proiectul Retehnologizării Unităţii 1 CNE Cernavodă (Proiectul), ceea ce pentru România şi industria energetică nucleară, în general, reprezintă o finanţare istorică”, anunța compania.

Strategia de finanțare a proiectului presupune combinarea capitalului propriu al Nuclearelectrica cu împrumuturi și garanții obținute de la instituții financiare internaționale, agenții de credit pentru export și bănci comerciale.

Finanțarea din surse atrase este împărțită în două etape, în funcție de calendarul de implementare a proiectului.

Pentru etapa preliminară, Nuclearelectrica a asigurat deja o parte din finanțare. Pe 24 septembrie 2025, compania a semnat un contract de împrumut de 540 de milioane de euro cu un sindicat de bănci condus de JP Morgan SE, în calitate de aranjor financiar.

Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica la momentul anunțării aprobării finanțării BEI, afirma că implicarea instituțiilor financiare internaționale reprezintă un pas important pentru proiect și pentru dezvoltarea sectorului nuclear civil.

„Implicarea instituţiilor bancare internaţionale de renume în asigurarea finanţării externe a Proiectului Retehnologizării Unităţii 1 CNE Cernavodă reprezintă un pas istoric pentru dezvoltarea sectorului energiei nucleare civile, totodată atestând elaborarea unui proiect robust, gestionat corect din punct de vedere tehnic, operaţional şi financiar, şi, simultan, atestă un proiect strategic pentru România, pentru următorii 30 de ani, în linie cu necesităţile energetice şi politice europene, inclusiv accentul pe extinderea sau dezvoltarea capacităţilor nucleare”, declara acesta.

Potrivit lui Cosmin Ghiță, Unitatea 1 retehnologizată ar urma să asigure anual aproximativ 9% din energia României în perioada 2030-2060.

Proiectul se află în prezent în cea de-a doua fază de dezvoltare, conform strategiei aprobate de acționari. Această etapă presupune obținerea autorizațiilor, contractarea serviciilor de inginerie și construcție, achiziția materialelor și echipamentelor și asigurarea finanțării necesare.

Lucrările civile de construcție au început în 2025 și au continuat în 2026.

Cea de-a treia și ultima fază de dezvoltare este programată pentru perioada 2027-2030. Aceasta va presupune oprirea Unității 1 pentru efectuarea lucrărilor majore de retehnologizare, cu accent pe re-tubarea reactorului.

Ulterior vor fi realizate testele tehnologice, recepția proiectului și dezafectarea facilităților temporare. Obiectivul este ca Unitatea 1 să își reia activitatea în condiții optimizate în anul 2030.

Nuclearelectrica indică și o situație financiară în creștere înaintea acestei etape de investiții. Compania a raportat pentru 2025 un profit net mai mare cu 40,4% față de anul precedent, iar în primul trimestru din 2026 profitul net a crescut cu 72% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost pusă în funcțiune în 1996. Potrivit datelor prezentate de companie, aceasta a livrat până în prezent peste 150 de milioane de MWh și a contribuit la evitarea eliberării în atmosferă a 145 de milioane de tone de CO2. Unitatea a funcționat cu un factor de capacitate de peste 90%, indicator care o plasează, potrivit Nuclearelectrica, între primele trei reactoare nucleare la nivel mondial.