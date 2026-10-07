Ce trebuie să facă mamele pentru recalcularea indemnizației. Actele necesare și pașii de urmat

SURSA FOTO: Dreamstime - Ilie Bolojan nu este de acord cu eliminarea CASS pentru mame și veterani

Pentru femeile care au plătit individual contribuții la sănătate și au primit indemnizații de maternitate sau de risc maternal, decizia CCR poate deschide posibilitatea unei noi verificări a sumelor acordate. Cele care consideră că indemnizația nu a fost stabilită corect pot cere Casei de Asigurări de Sănătate să le reanalizeze situația, pe baza documentelor care dovedesc perioada de asigurare, contribuțiile achitate și banii primiți.

Hotărârea CCR vizează tratamentul aplicat femeilor care s-au asigurat opțional în sistemul public de sănătate, inclusiv celor care desfășoară activități independente. În această categorie intră, potrivit situațiilor prezentate, persoanele care lucrează ca PFA, PFI, în profesii liberale sau obțin venituri din drepturi de autor.

Pentru mamele care au primit indemnizații stabilite la un nivel considerat incorect, decizia poate deschide posibilitatea solicitării unei noi calculări a sumelor. Demersul administrativ presupune prezentarea documentelor care arată forma de asigurare, contribuțiile achitate și indemnizația acordată inițial.

Înainte de depunerea cererii, este necesară verificarea situației personale și a perioadelor pentru care au fost acordate concediile. Documentele trebuie pregătite astfel încât instituția să poată identifica atât baza de asigurare, cât și modul în care a fost stabilită indemnizația.

Un prim criteriu îl reprezintă forma în care persoana a desfășurat activitatea sau s-a asigurat în sistemul public de sănătate. Sunt vizate persoanele care au avut activități independente, precum PFA, PFI, profesii liberale ori drepturi de autor, dar și cele care au încheiat un contract opțional de asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Un alt criteriu este existența unei perioade de concediu de maternitate, respectiv sarcină și lăuzie, sau a unui concediu de risc maternal. Situația trebuie raportată la modul în care a fost stabilită indemnizația pentru perioada respectivă.

Recalcularea este solicitată în situațiile în care indemnizația a fost plafonată sau stabilită pornind de la un venit de bază diferit față de cel pentru care au fost achitate contribuțiile de asigurare.

Pentru persoanele care se regăsesc în aceste situații, următorul pas îl reprezintă pregătirea dosarului necesar. Actele trebuie să permită verificarea atât a calității de asigurat, cât și a sumelor achitate și a indemnizațiilor primite.

Cererea de recalculare trebuie completată cu datele personale și cu informațiile referitoare la perioada în care a fost acordat concediul medical. Documentul reprezintă baza demersului administrativ adresat Casei de Asigurări de Sănătate.

La dosar trebuie atașată și o copie a actului de identitate. În cazul persoanelor care au avut un contract opțional de asigurare, este necesară și copia contractului încheiat cu Casa de Sănătate.

Dovada achitării contribuțiilor poate fi prezentată prin documente precum recipise sau extrase de cont. Totodată, dosarul trebuie să conțină copiile certificatelor de concediu medical pentru maternitate sau risc maternal, eliberate de medicul specialist ori de medicul de familie.

Un alt document important este decizia inițială de stabilire a indemnizației primită de la Casa de Asigurări de Sănătate, document în care poate fi identificată suma achitată inițial. În cerere trebuie menționată expres și Decizia CCR referitoare la neconstituționalitatea prevederilor considerate discriminatorii din OUG nr. 158/2005.

Dosarul poate fi transmis Casei Județene de Asigurări de Sănătate de care aparține persoana, în funcție de domiciliu. În București, demersul este adresat CASMB. Depunerea poate fi făcută fizic, la registratura instituției, sau, în funcție de modalitatea pusă la dispoziție de casa de sănătate competentă, prin e-mail ori printr-o platformă online. În cazul transmiterii electronice, documentele trebuie scanate astfel încât informațiile să poată fi citite și verificate.

Este important ca persoana care depune cererea să păstreze dovada transmiterii și să solicite un număr de înregistrare. Potrivit materialului, Casa de Sănătate are un termen legal de 30 de zile pentru a transmite un răspuns oficial.

După înregistrarea solicitării, dosarul este analizat, iar procedura poate duce la emiterea unei noi decizii privind cuantumul indemnizației. Dacă rezultă o diferență între suma recalculată și cea achitată inițial, aceasta reprezintă suma restantă solicitată de persoana care a depus cererea.

În situația în care Casa de Asigurări de Sănătate refuză recalcularea, inclusiv prin invocarea lipsei unor norme metodologice actualizate în Monitorul Oficial, următorul demers indicat este contestarea refuzului.

Primul pas îl reprezintă depunerea unei plângeri prealabile. Prin aceasta, solicitanta poate contesta răspunsul primit și poate cere aplicarea directă a Deciziei Curții Constituționale.

Dacă refuzul este menținut, materialul indică posibilitatea sesizării Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului județean. Demersul judiciar intervine după parcurgerea procedurii administrative prevăzute pentru contestarea refuzului.

Deciziile Curții Constituționale devin general obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial, iar acest aspect este invocat în susținerea demersurilor privind aplicarea hotărârii CCR.