Iarna, mulți șoferi lasă motorul pornit 10-15 minute înainte de a pleca la drum, convinși că astfel protejează mașina de frig. Specialiștii auto recomandă însă o altă abordare, care poate economisi timp și combustibil. Cât trebuie să aștepți, de fapt, după pornirea motorului și când poți pleca în siguranță?

Încălzirea motorului înainte de plecare este o practică frecventă în sezonul rece, însă șoferii nu trebuie să lase mașina să funcționeze la ralanti timp de 10-15 minute. În cazul autoturismelor moderne, aproximativ 30 de secunde sunt suficiente înainte de pornirea la drum, cu respectarea unor recomandări importante privind temperatura motorului, viteza de deplasare și vizibilitatea.

În cazul autoturismelor moderne, echipate cu sisteme de injecție electronică, motorul nu trebuie lăsat să funcționeze timp de 10-15 minute înainte de plecare. În general, aproximativ 30 de secunde de la pornire sunt suficiente pentru ca uleiul să circule prin componentele interne ale motorului și să asigure lubrifierea necesară.

Acest interval nu înseamnă însă că motorul a ajuns deja la temperatura normală de funcționare. Încălzirea completă poate dura mai multe minute și depinde de temperatura exterioară, tipul motorului, capacitatea acestuia, uleiul utilizat și condițiile de deplasare.

Potrivit ghidului publicat de Departamentul pentru Energie al SUA, majoritatea producătorilor recomandă pornirea motorului, așteptarea a aproximativ 30 de secunde și plecarea la drum fără solicitarea puternică a mașinii.

Motorul ajunge mai repede la temperatura optimă în timpul deplasării decât atunci când este lăsat să funcționeze la ralanti. Din acest motiv, șoferii sunt sfătuiți să conducă prudent în primele minute și să evite accelerările puternice până când motorul se încălzește.

Specialiștii auto de la Natural Resources Canada recomandă încălzirea automobilului prin deplasare la viteză moderată. Totuși, în cazul temperaturilor extrem de scăzute, instituția menționează că pot fi suficiente două-trei minute de funcționare la ralanti înainte de plecare.

Există și diferențe între motoarele pe benzină și cele diesel. Motoarele diesel pot avea nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la temperatura normală de funcționare, în special atunci când temperaturile exterioare sunt foarte scăzute.

În aceste condiții, șoferii trebuie să respecte indicațiile din manualul producătorului și să urmărească eventualele avertizări afișate în bord. Recomandările pot varia în funcție de caracteristicile tehnice ale automobilului și de condițiile meteorologice.

O altă regulă importantă în sezonul rece este diferența dintre pregătirea motorului pentru deplasare și asigurarea vizibilității la volan.

Chiar dacă motorul poate fi pregătit pentru plecare după aproximativ 30 de secunde, acest lucru nu înseamnă că automobilul poate fi condus imediat, indiferent de starea geamurilor.

Șoferii trebuie să aștepte până când vizibilitatea este suficientă și să curețe parbrizul și celelalte geamuri de gheață sau zăpadă. Dezaburirea și dezghețarea parbrizului sunt operațiuni distincte de încălzirea motorului și trebuie realizate înainte de plecare, pentru a permite conducerea în condiții de siguranță.