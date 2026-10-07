Bulgaria pregătește consultări cu România și Turcia pentru securitatea navelor în Marea Neagră. Sofia ar putea solicita capacități suplimentare din partea NATO

Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind asigurarea securității navelor comerciale în Marea Neagră, a anunțat miercuri președinta Bulgariei, Iliana Iotova, după reuniunea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională. Reuniunea a fost convocată în urma atacului de marți asupra a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Bulgaria ia în calcul și solicitarea unor măsuri suplimentare din partea aliaților săi din NATO. Printre acestea s-ar putea număra desfășurarea unor capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și a unor sisteme de contracarare a dronelor, pentru consolidarea sistemelor de apărare și protejarea zonelor de coastă.

Bulgaria nu are graniță cu Rusia sau Ucraina, însă, în calitate de stat membru NATO, ocupă o poziție strategică la Marea Neagră, unde ambele țări au porturi importante, conform Reuters.

Marți, două nave comerciale au fost atacate cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Este vorba despre cargoul Alfa Watan, sub pavilionul statului Togo, și nava Able, sub pavilionul statului Palau. Ambele nave aparțin unor armatori turci.

Nava Alfa Watan a suferit avarii structurale majore în urma atacului și s-a scufundat la scurt timp după impact. Autoritățile bulgare au suspendat miercuri operațiunile de căutare a echipajului, format din 10 marinari sirieni, după ce nu au fost găsiți supraviețuitori.

La rândul său, nava Able a luat foc după ce a fost lovită la aproximativ 70 de mile marine în largul coastei Bulgariei. Cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați, însă doi dintre aceștia sunt grav răniți.

Potrivit autorităților bulgare, navele au fost lovite de drone aeriene și maritime, însă originea acestora nu a fost încă stabilită.

În urma atacului, autoritățile bulgare analizează măsuri pentru consolidarea securității navelor comerciale și a zonelor de coastă.

Consultările cu România și Turcia sunt avute în vedere în acest context, în condițiile în care cele două țări sunt, asemenea Bulgariei, state riverane Mării Negre.

În paralel, Bulgaria ar putea solicita aliaților din NATO capacități suplimentare pentru supravegherea spațiului aerian și maritim. Printre măsurile avute în vedere se află și utilizarea unor sisteme capabile să contracareze dronele.

Obiectivul este consolidarea sistemelor de apărare și protecție a zonelor de coastă.

Atacul asupra celor două nave comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei a avut loc la o zi după scufundarea cargoului Royad Mammadov în zona economică exclusivă a României.

Nava Royad Mammadov s-a scufundat în urma unui atac cu drone pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei.

Cele două incidente au avut loc astfel în zile consecutive și au vizat nave comerciale aflate în zonele economice exclusive ale unor state riverane Mării Negre.

În cazul Bulgariei, autoritățile nu au stabilit încă originea dronelor aeriene și maritime care au lovit navele Alfa Watan și Able.