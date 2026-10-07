Motorina s-ar putea scumpi din nou în România. Ce legătură au dronele din Marea Neagră cu prețul de la pompă

Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră pot avea efecte directe asupra prețului motorinei plătit de români la pompă. În numai două zile, incidentele maritime s-au apropiat de zonele economice ale României și Bulgariei, iar riscul suplimentar este deja reflectat în costurile asigurărilor și transportului. O analiză realizată de think tank-ul economic Frames arată cum aceste cheltuieli pot ajunge în prețul carburanților și, ulterior, în costurile bunurilor transportate.

Prețul motorinei poate resimți inclusiv efectele creșterii riscurilor de transport din Marea Neagră, unde două zile consecutive de atacuri au afectat nave comerciale. Pe 5 octombrie, nava turcească Royad Mammadov, care transporta cereale, a fost lovită de o dronă în apropierea platformei Pescăruș a OMV Petrom și s-a scufundat.

O zi mai târziu, alte două cargouri au fost atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei. Unul dintre acestea, ALFA WATAN, s-a scufundat. Potrivit analizei Frames, este pentru prima dată când atacurile asupra navelor comerciale ajung în apele economice ale unui stat NATO.

Deși incidentele sunt legate de riscurile generate de război, efectele economice pot ajunge până la consumatorii români. Frames atrage atenția că una dintre căile de transmitere este reprezentată de costurile suplimentare suportate pentru transporturile maritime și, implicit, de prețul carburanților.

Transporturile maritime presupun, în mod obișnuit, două categorii de asigurare. Prima este polița standard pentru marfă, al cărei cost, în condiții normale, este cuprins între 0,2% și 0,5% din valoarea încărcăturii, în calcul fiind incluse transportul și asigurarea. Cea de-a doua componentă este suplimentul pentru riscul de război, aplicat de asigurători atunci când navele tranzitează zone de conflict.

Acest supliment poate fi calculat fie ca procent suplimentar, fie sub forma unei taxe fixe pentru fiecare tonă de marfă transportată.

Conform analiștilor Frames, costurile asociate acestui risc au crescut puternic în Marea Neagră. Încă din timpul verii, reasigurătorii au retras în numeroase cazuri acoperirea pentru riscul de război, în contextul intensificării atacurilor. În paralel, mai mulți armatori au suspendat cursele și au invocat forța majoră.

Pentru mărfurile care continuă să fie transportate în regiune, printre care oțelul și produsele metalurgice, primele au urcat la 10–15 dolari pe tonă. Costul asigurării poate reprezenta în prezent 1–2% din valoarea mărfii, de câteva ori mai mult decât în condiții obișnuite.

Adrian Negrescu, managerul Frames, susține că majorarea riscurilor începuse înaintea incidentelor înregistrate la începutul lunii octombrie.

,,Situația se agravase deja înainte de atacurile din octombrie. În septembrie, piața londoneză de asigurări maritime a extins zona de risc ridicat la întreaga Mare Neagră, cu excepția apelor teritoriale ale statelor riverane. Iar pentru o singură cursă de șapte zile, primele pentru riscul de război pot adăuga sute de mii de dolari la costul unei nave. După ce dronele au lovit și lângă o platformă românească, este greu de crezut că asigurătorii vor reduce aceste prime’’, spune Adrian Negrescu, managerul Frames.

Creșterea costurilor de asigurare poate fi transpusă în prețul fiecărui litru de carburant transportat, potrivit calculelor prezentate de Frames. Datele economice consultate de firma de consultanță indică un preț de peste 1.600 de dolari pentru o tonă de motorină pe piața internațională.

În situația în care asigurarea crește de la nivelul obișnuit de 0,2–0,5% până la 1–2% din valoarea mărfii, cheltuiala suplimentară rezultată este estimată la aproximativ 13–29 de dolari pentru fiecare tonă.

O tonă de motorină echivalează cu aproape 1.200 de litri. Raportat la această cantitate, asigurarea ar putea adăuga între 5 și 12 bani la fiecare litru. După aplicarea TVA, impactul calculat de Frames ajunge la aproximativ 6–15 bani pe litru.

Experții subliniază însă că asigurarea reprezintă numai una dintre componentele suplimentare de cost generate de deteriorarea condițiilor de navigație în regiune.

,,Pare puțin, dar este doar prima verigă. La asigurare se adaugă navlurile mai mari cerute de armatorii care mai acceptă cursele, ocolurile pe rute mai lungi și mai sigure și întârzierile în aprovizionare. Toate împreună se adună în prețul de la pompă, într-o piață care era deja sub presiune’’, afirmă experții.

Presiunea generată de transporturile maritime apare într-un moment în care piața produselor petroliere este deja afectată de prețuri ridicate și de disponibilitatea redusă a mărfurilor. Potrivit datelor prezentate în analiza Frames, petrolul Brent este cu 52% mai scump comparativ cu nivelul înregistrat în urmă cu un an.

Numai în ultima lună, creșterea indicată este de 21%. Analiștii consideră că evoluția nu mai poate fi descrisă doar prin fluctuațiile de preț observate la începutul anului, ci printr-o tendință de creștere.

Situația este și mai dificilă pe piața motorinei, unde cotațiile Platts au trecut de 1.600 de dolari pentru o tonă de motorină standard. Nivelul este aproape dublu față de cel din 2024 și este descris în analiza Frames drept unul istoric.

România este expusă direct acestor evoluții deoarece producția rafinăriilor interne nu este suficientă pentru acoperirea integrală a consumului, iar o parte din necesarul de motorină este asigurată prin importuri.

Adrian Negrescu explică faptul că evoluția prețului motorinei nu mai urmărește în aceeași măsură doar cotația petrolului brut, fiind influențată și de disponibilitatea produselor rafinate și de capacitatea de rafinare.

,,În esență, prețul motorinei s-a decuplat, măcar parțial, de prețul petrolului. Barilul de țiței nu mai este singurul factor care contează. Contează volumele disponibile, produsele rafinate și presiunea pe rafinare la nivel global, regional și național. Când marfa e puțină, fiecare risc în plus pe drumul ei se vede imediat în preț’’, spune Adrian Negrescu.

Presiunile de pe piața internațională sunt deja vizibile în prețurile practicate la stațiile de alimentare, potrivit datelor incluse în analiza Frames. La începutul lunii octombrie, motorina ajunsese să coste aproape 11 lei pe litru în marile orașe.

Reducerea accizei contribuie în prezent la limitarea prețului final, însă măsura expiră pe 15 octombrie. În absența acesteia, calculele prezentate de Frames indică o posibilă scumpire de aproximativ 85 de bani pentru fiecare litru.

Atacurile asupra transportului maritim din Marea Neagră se suprapun astfel peste o perioadă în care piața carburanților se confruntă deja cu mai multe surse de presiune asupra prețurilor.

Analiza Frames susține că statul nu dispune, în acest moment, de o politică suficient de bine structurată pentru condițiile actuale de piață. Unul dintre exemplele invocate este situația rafinăriei Petrotel, care nu a fost redeschisă.

Potrivit analiștilor, reluarea activității ar fi putut contribui, cel puțin parțial, la reducerea presiunii asupra prețurilor prin suplimentarea volumelor disponibile pe piața internă. Analiza menționează, în acest context, și prevederile acordului cu Statele Unite.

În același timp, taxele aplicate carburanților rămân la un nivel ridicat. Creșterea prețului final determină și majorarea sumelor încasate la buget din TVA pentru fiecare litru de carburant vândut.

Analiștii Frames avertizează, însă, că intervențiile asupra prețurilor ar putea genera alte dezechilibre într-o piață în care disponibilitatea mărfurilor este deja redusă.

Aplicarea unor plafoane sau a altor intervenții directe asupra prețurilor într-o perioadă în care oferta este limitată ar putea produce efecte contrare celor urmărite, susține Frames. În scenariul în care importatorii și distribuitorii nu își mai pot recupera costurile, aceștia ar putea diminua cantitățile livrate pe piață.

Într-o asemenea situație, problema creșterii prețurilor ar putea fi înlocuită de dificultăți de aprovizionare. Frames consideră, din acest motiv, că măsurile de intervenție trebuie evaluate inclusiv prin prisma efectelor asupra volumelor disponibile.

Adrian Negrescu afirmă că viitorul guvern ar trebui să analizeze simultan situația de securitate din Marea Neagră și impactul fiscalității asupra carburanților.

,,Este esențial ca noul guvern, indiferent cine îl va forma – Luca Niculescu sau o altă persoană desemnată de președintele Dan – să facă o analiză temeinică a situației din Marea Neagră și a modului în care taxele influențează prețul carburanților din România. Este nevoie de o regândire a modului în care statul intervine în piață în așa fel încât să tempereze valul de inflație care se conturează la orizont’’, afirmă Negrescu.

Efectele economice ale riscurilor din Marea Neagră nu se limitează, potrivit analizei, la carburanții cumpărați direct de șoferi. Primele de asigurare mai mari și creșterea costurilor de transport pot fi transferate în prețul motorinei, iar ulterior în cheltuielile companiilor care transportă mărfuri pe șosele.

Aceste costuri pot influența mai departe prețurile alimentelor, serviciilor și produselor pentru care transportul rutier reprezintă o componentă importantă a costului final.

Frames susține că autoritățile au la dispoziție mai multe variante pentru gestionarea presiunilor existente. Printre măsurile indicate de analiști se numără creșterea volumelor disponibile pe piața internă, asigurarea unei mai mari predictibilități în privința accizelor și evitarea intervențiilor care ar putea determina reducerea aprovizionării.

Frames este un think tank economic specializat în realizarea analizelor și studiilor de piață privind economia. Organizația activează de peste 25 de ani în domeniul analizei de business din România și realizează materiale destinate investitorilor și publicului larg privind evoluțiile economice și dinamica mediului de afaceri la nivel local și internațional.