Prețurile carburanților, 7 octombrie. Cât mai plătesc șoferii la pompă. Diferența față de vară este uriașă

Prețurile carburanților au rămas stabile miercuri, 7 octombrie, după scumpirile acumulate în ultimele luni. Benzina standard se menține peste pragul de 10 lei pe litru, iar motorina rămâne aproape de 11 lei. Comparativ cu finalul lunii iunie, șoferii plătesc însă semnificativ mai mult pentru un litru de carburant, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Media națională pentru benzina standard este miercuri de 10,15 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. În cele 1.353 de stații monitorizate, prețurile sunt cuprinse între 10,09 și 10,21 lei/litru.

Față de 30 iunie, când media era cu 1,49 lei mai mică, benzina s-a scumpit cu 17,2%, potrivit PretCarburant.ro.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,95 lei/litru, de asemenea neschimbată față de ziua precedentă. Prețurile din stațiile monitorizate variază între 10,88 și 10,99 lei/litru.

Comparativ cu 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1,73 lei/litru, echivalentul unei creșteri de 18,8%.

GPL-ul are o medie națională de 4,71 lei/litru și se menține la nivelul zilei precedente. Față de finalul lunii iunie, prețul este mai mare cu 16 bani, respectiv 3,5%.

Cele mai mici prețuri identificate miercuri de PretCarburant.ro sunt în Arad și Onești. Benzina standard poate fi găsită la 10,09 lei/litru la o stație Socar din Arad, iar cea mai ieftină motorină standard este tot la Socar, în Arad, la 10,88 lei/litru.

Pentru GPL, cel mai redus preț este de 4,59 lei/litru, la o stație Mol din Onești, județul Bacău.

Diferențele dintre județe sunt relativ reduse. La benzină, cea mai mică medie județeană este în Gorj, de 10,12 lei/litru, iar cea mai ridicată în Galați, de 10,16 lei/litru. Pentru motorină, media minimă este în Sălaj, de 10,93 lei/litru, iar cea mai mare în Ilfov, unde ajunge la 10,96 lei/litru.

În București, benzina standard costă în medie 10,15 lei/litru, iar motorina 10,95 lei/litru. Niveluri apropiate sunt înregistrate și în celelalte orașe mari.

În Cluj-Napoca, media este de 10,16 lei pentru benzină și 10,96 lei pentru motorină, iar în Timișoara prețurile medii sunt de 10,15 lei, respectiv 10,96 lei.

La Iași, benzina are o medie de 10,15 lei/litru, iar motorina de 10,95 lei/litru. În Constanța, valorile sunt de 10,15 lei și 10,96 lei, iar în Brașov de 10,15 lei și 10,95 lei.

Craiova are cea mai redusă medie pentru benzină dintre marile orașe analizate, de 10,14 lei/litru. Motorina costă în medie 10,95 lei. În Oradea, mediile ajung la 10,15 lei pentru benzină și 10,96 lei pentru motorină.

Pe piața internațională, petrolul Brent a ajuns la 101,02 dolari pe baril, potrivit cotației din 6 octombrie pentru contractul cu livrare în decembrie 2026.

Cotația este cu 0,70 dolari peste nivelul precedent. Față de 30 iunie, când reperul utilizat era de 73,38 dolari pe baril, creșterea acumulată este de 45,5%, calculată pe seria contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract.

Datele de miercuri arată astfel o zi fără noi modificări la pompă, însă nivelurile actuale rămân considerabil peste cele înregistrate la sfârșitul lunii iunie.